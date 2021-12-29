Вакцину «Спутник лайт» зарегистрировали в Тунисе в качестве бустера

«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». По данным производителя вакцины, Центра имени Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. Данные получены на основе однократной вакцинации 28 000 человек в Москве.