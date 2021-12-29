Вакцину «Спутник лайт» зарегистрировали в Тунисе в качестве бустера
Российскую вакцину против коронавируса «Спутник лайт» зарегистрировали в Тунисе в качестве универсального бустера, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса», — говорится в сообщении.
«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». По данным производителя вакцины, Центра имени Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. Данные получены на основе однократной вакцинации 28 000 человек в Москве.
В РФПИ отметили, что «Спутник лайт» в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма омикрон. Согласно исследованию производителя препарата — Центра им. Гамалеи — 100% ревакцинированных «Спутником лайт» как бустером сформировались антитела к этому варианту коронавируса.