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Вакцину «Спутник лайт» зарегистрировали в Тунисе в качестве бустера

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Российскую вакцину против коронавируса «Спутник лайт» зарегистрировали в Тунисе в качестве универсального бустера, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса», — говорится в сообщении.

«Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». По данным производителя вакцины, Центра имени Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. Данные получены на основе однократной вакцинации 28 000 человек в Москве.

В РФПИ отметили, что «Спутник лайт» в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма омикрон. Согласно исследованию производителя препарата — Центра им. Гамалеи — 100% ревакцинированных «Спутником лайт» как бустером сформировались антитела к этому варианту коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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