Мишустин поручил подготовиться к увеличению резерва коек из-за омикрона

Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, но при этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В России, по данным на 11 января, число зараженных омикрон-штаммом превысило 300.