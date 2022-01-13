Мишустин поручил подготовиться к увеличению резерва коек из-за омикрона
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и регионам подготовиться к оказанию медпомощи в условиях распространения штамма коронавируса, говорится на сайте правительства.
«Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения», — говорится в сообщении.
Также до 14 января власти должны будут оценить готовность больниц развернуть дополнительные койки и создать резерв коек для пациентов с коронавирусом. Минздрав должен будет разработать памятку для сотрудников кол-центров по работе с обращениями пациентов с COVID-19, которые лечатся дома.
По поручению Мишустина Минздрав и Минфин должны до 21 января внести в правительство проект решения о выделении 187,8 млн руб. на исследования интраназальной вакцины от коронавируса. Деньги пойдут на завершение первой и второй фазы испытаний в 2022 г.
12 января президент России Владимир Путин поручил Мишустину поработать с регионами, чтобы они были готовы к новому росту заболеваемости коронавирусом. Необходимо обеспечить готовность больниц и фармацевтической промышленности, производящей кислород, маски, средства индивидуальной защиты и прочее, пояснил Путин. Кроме того, нужно наращивать объем тестирования на COVID-19 и увеличивать число вакцинированных.
Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, но при этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В России, по данным на 11 января, число зараженных омикрон-штаммом превысило 300.
По данным оперштаба, суточный прирост зараженных коронавирусом в России стал увеличиваться с 7 января, тогда как до этого снижался. За последние 24 часа инфекцию выявили у 17 946 жителей страны — это максимум со 2 января. Умерли за сутки 745 человек с COVID-19. За всю пандемию коронавирусом заразились 10,7 млн россиян, из которых более 9,7 млн выздоровели, 318 432 скончались.