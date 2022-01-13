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Общество

Мишустин поручил подготовиться к увеличению резерва коек из-за омикрона

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и регионам подготовиться к оказанию медпомощи в условиях распространения штамма коронавируса, говорится на сайте правительства.

«Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения», — говорится в сообщении.

Также до 14 января власти должны будут оценить готовность больниц развернуть дополнительные койки и создать резерв коек для пациентов с коронавирусом. Минздрав должен будет разработать памятку для сотрудников кол-центров по работе с обращениями пациентов с COVID-19, которые лечатся дома.

По поручению Мишустина Минздрав и Минфин должны до 21 января внести в правительство проект решения о выделении 187,8 млн руб. на исследования интраназальной вакцины от коронавируса. Деньги пойдут на завершение первой и второй фазы испытаний в 2022 г.

12 января президент России Владимир Путин поручил Мишустину поработать с регионами, чтобы они были готовы к новому росту заболеваемости коронавирусом. Необходимо обеспечить готовность больниц и фармацевтической промышленности, производящей кислород, маски, средства индивидуальной защиты и прочее, пояснил Путин. Кроме того, нужно наращивать объем тестирования на COVID-19 и увеличивать число вакцинированных.

Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, но при этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В России, по данным на 11 января, число зараженных омикрон-штаммом превысило 300.

По данным оперштаба, суточный прирост зараженных коронавирусом в России стал увеличиваться с 7 января, тогда как до этого снижался. За последние 24 часа инфекцию выявили у 17 946 жителей страны — это максимум со 2 января. Умерли за сутки 745 человек с COVID-19. За всю пандемию коронавирусом заразились 10,7 млн россиян, из которых более 9,7 млн выздоровели, 318 432 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных