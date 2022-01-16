Портал «Госуслуги» предупредил россиян о мошенничестве с аккаунтами

Письма с предупреждением портал разослал после появления информации о новом виде телефонного мошенничества. Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что неизвестные начали звонить россиянам под видом сотрудников портала «Госуслуги», чтобы получить доступ к аккаунтам граждан. Злоумышленники просят продиктовать код из смс-сообщения - якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Позже Минцифры России подтвердило изданию информацию о появлении новой мошеннической схемы с QR-кодами на «Госуслугах».