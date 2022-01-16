Портал «Госуслуги» предупредил россиян о мошенничестве с аккаунтами
Россияне получили от «Госуслуг» предупреждение об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами пользователей. Портал призывает не сообщать никому код из смс-сообщений и дополнительно защитить свои данные.
«Участились случаи мошенничества с аккаунтами пользователей на "Госуслугах". Не сообщайте код из смс никому. Сотрудники "Госуслуг" никогда не запрашивают такую информацию», — говорится в письме портала.
Для надежной защиты данных сервис предлагает настроить контрольный вопрос и включить вход с подтверждением по смс.
Письма с предупреждением портал разослал после появления информации о новом виде телефонного мошенничества. Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что неизвестные начали звонить россиянам под видом сотрудников портала «Госуслуги», чтобы получить доступ к аккаунтам граждан. Злоумышленники просят продиктовать код из смс-сообщения - якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Позже Минцифры России подтвердило изданию информацию о появлении новой мошеннической схемы с QR-кодами на «Госуслугах».
Код из смс позволяет злоумышленникам попасть в личный кабинет человека на «Госуслугах», где собрано много персональной информации: электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях и недвижимости, говорил директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.
Получив эти данные, мошенники могут оформить кредит или рассрочку на сайтах, где требуется подтверждение личности через профиль «Госуслуг».
Ввести на портале «Госуслуги» обязательную двухфакторную идентификацию, чтобы защитить пользователей портала от мошенничества, Минцифры планирует в 2022 г., сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
В октябре прошлого года эксперты сообщили о появлении в интернете 48 поддельных сайтов «Госуслуг». Это произошло на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline Company. Ранее массовая регистрация похожих доменов была зафиксирована в начале лета, когда в Москве ввели посещение общепита, театров и кинотеатров по QR-кодам.