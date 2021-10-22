Эксперты сообщили о появлении в интернете 48 поддельных сайтов «Госуслуг»

Опрошенные изданием юристы напомнили, что за использование фальшивых справок россияне могут получить лишение свободы до двух лет или штраф до 700 000 руб., если будет доказано, что действия нарушителя привели к массовому заболеванию. Покупатели фальшивых QR-кодов и ПЦР-тестов могут пройти по ст. 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф до 40 000 руб.