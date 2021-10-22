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Эксперты сообщили о появлении в интернете 48 поддельных сайтов «Госуслуг»

Ведомости

Мошенники создали почти 48 сайтов, имитирующих портал «Госуслуги», на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline Company. Мошенники использовали доменные имена gosusliga.ru, gosusluni.ru и другие.

Ранее массовая регистрация похожих доменов была зафиксирована в начале лета, когда в Москве ввели посещение общепита, театров и кинотеатров по QR-кодам. Его могли получить москвичи, которые перенесли заболевание, вакцинировались или получили отрицательный ПЦР-тест.

В Минцифры сообщили, что постоянно мониторят создание доменных имен, похожих на gosuslugi.ru. Часть ресурсов блокируется, остальные остаются на контроле министерства, пока не будет выявлен неправомерный контент или действия. Каждый месяц Минцифры блокирует 100-200 подозрительных ресурсов.

Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско отметил, что мошенники активизировались до официального объявления нерабочих дней. В период локдауна растет спрос на поддельные справки о вакцинации. Злоумышленники могут использовать домены для продажи поддельных QR-кодов, для получения доступа к персональным данным пользователя или для заражения его устройства вирусом. Глава компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров сообщил, что в последние дни в интернете выросло число поисковых запросов об оформлении поддельных ПЦР-тестов.

Опрошенные изданием юристы напомнили, что за использование фальшивых справок россияне могут получить лишение свободы до двух лет или штраф до 700 000 руб., если будет доказано, что действия нарушителя привели к массовому заболеванию. Покупатели фальшивых QR-кодов и ПЦР-тестов могут пройти по ст. 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф до 40 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных