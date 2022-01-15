«Коммерсантъ» узнал о случаях мошенничества с QR-кодами на «Госуслугах»

Ввести на портале «Госуслуги» обязательную двухфакторную идентификацию, чтобы защитить пользователей портала от мошенничества, Минцифры планирует в 2022 г., сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Там отметили, что сейчас пользователи могут сами включить такую функцию, чтобы подтверждать свой вход не только паролем, но и с помощью смс, однако мало кто это делает.