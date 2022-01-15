«Коммерсантъ» узнал о случаях мошенничества с QR-кодами на «Госуслугах»
Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками портала «Гослуслуг», чтобы получить доступ к аккаунтам граждан. Злоумышленники просят продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя, сообщил «Коммерсанту» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
С помощью этого кода мошенники могут попасть в личный кабинет человека «Госуслугах». На портале собрано много персональной информации — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях и недвижимости, добавляет директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.
Получив эти данные, мошенники могут оформить кредит или рассрочку на сайтах, где требуется подтверждение личности через профиль «Госуслуг». Также полученная информация, например, номер автомобиля или СНИЛС, позволит злоумышленнику убедительнее представляться сотрудником полиции или банка, говорит Коваленко.
Защитить личный кабинет на портале «Госуслуги» можно с помощью двухфакторной аутентификации, говорит Ульянов.
По данным Минцифры, в ведомство жалобы граждан на такие звонки не поступало.
Ввести на портале «Госуслуги» обязательную двухфакторную идентификацию, чтобы защитить пользователей портала от мошенничества, Минцифры планирует в 2022 г., сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Там отметили, что сейчас пользователи могут сами включить такую функцию, чтобы подтверждать свой вход не только паролем, но и с помощью смс, однако мало кто это делает.
В октябре прошлого года эксперты сообщили о появлении в интернете 48 поддельных сайтов «Госуслуг». Это произошло на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline Company. Ранее массовая регистрация похожих доменов была зафиксирована в начале лета, когда в Москве ввели посещение общепита, театров и кинотеатров по QR-кодам.