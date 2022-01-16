В России выявили 29 230 случаев коронавируса за сутки

Ранее в мэрии Москвы сообщили об усилении работы поликлиник из-за штамма «омикрон», а мэр Сергей Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в связи с тем, что южноафриканский штамм «омикрон» становится в столице доминирующим.