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Общество

В России выявили 29 230 случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в стране выявили 29 230 новых случаев коронавируса. Умерли в течение 24 часов 686 человек, выздоровел 22 731 пациент, сообщил оперштаб 16 января.

Днем ранее в России зафиксировали 27 179 случаев коронавируса, умерли от заболевания 723 человека. 

Наибольшее количество новых заражений наблюдается в Москве (+6480), Санкт-Петербурге (+3958), Московской (+3147), Нижегородской (+740) областях и Краснодарском крае (+655). 

В столице за последние сутки госпитализированы 787 человек, скончались 70 пациентов, на ИВЛ находятся 523 человека. Вылечился от коронавируса еще 2371 пациент. 

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Ранее в мэрии Москвы сообщили об усилении работы поликлиник из-за штамма «омикрон», а мэр Сергей Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в связи с тем, что южноафриканский штамм «омикрон» становится в столице доминирующим.

На следующей неделе рост заболеваемости может продолжиться, однако пока присутствуют и позитивные тенденции — число тяжелых случаев COVID-19 и госпитализаций на данный момент не увеличивается, сказал Собянин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что инфицированный новым штаммом коронавируса «омикрон» становится заразным уже в первые сутки после попадания инфекции в организм.

С начала пандемии в 2020 г. в России подтвердили 10 803 534 случая заболевания COVID-19,  умерли 321 320 пациентов, выздоровели 9 858 615 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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