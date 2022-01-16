В России выявили 29 230 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в стране выявили 29 230 новых случаев коронавируса. Умерли в течение 24 часов 686 человек, выздоровел 22 731 пациент, сообщил оперштаб 16 января.
Днем ранее в России зафиксировали 27 179 случаев коронавируса, умерли от заболевания 723 человека.
Наибольшее количество новых заражений наблюдается в Москве (+6480), Санкт-Петербурге (+3958), Московской (+3147), Нижегородской (+740) областях и Краснодарском крае (+655).
В столице за последние сутки госпитализированы 787 человек, скончались 70 пациентов, на ИВЛ находятся 523 человека. Вылечился от коронавируса еще 2371 пациент.
Ранее в мэрии Москвы сообщили об усилении работы поликлиник из-за штамма «омикрон», а мэр Сергей Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в связи с тем, что южноафриканский штамм «омикрон» становится в столице доминирующим.
На следующей неделе рост заболеваемости может продолжиться, однако пока присутствуют и позитивные тенденции — число тяжелых случаев COVID-19 и госпитализаций на данный момент не увеличивается, сказал Собянин.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что инфицированный новым штаммом коронавируса «омикрон» становится заразным уже в первые сутки после попадания инфекции в организм.
С начала пандемии в 2020 г. в России подтвердили 10 803 534 случая заболевания COVID-19, умерли 321 320 пациентов, выздоровели 9 858 615 человек.