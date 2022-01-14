В мэрии Москвы сообщили об усилении работы поликлиник из-за «омикрона»

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что уже сейчас на входе в городских поликлиниках проводится бесконтактная термометрия. В медицинских учреждениях также предусмотрена специальная маршрутизация, которая позволяет разделить потоки пациентов — с ее помощью удается развести поток пациентов с симптомами ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику в связи с другим заболеванием. Обязательным является ношение внутри помещения средств индивидуальной защиты.