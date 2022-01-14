В мэрии Москвы сообщили об усилении работы поликлиник из-за «омикрона»
Московские поликлиники усиливают работу из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала, что столичные власти решили усилить работу поликлиник, ориентируясь на опыт других стран, которые уже столкнулись с «омикроном» и увеличением заболеваемости коронавирусом. «Мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник – в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ. Мы также расширяем спектр доступных диагностических возможностей в поликлиниках», — пояснила заммэра.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что уже сейчас на входе в городских поликлиниках проводится бесконтактная термометрия. В медицинских учреждениях также предусмотрена специальная маршрутизация, которая позволяет разделить потоки пациентов — с ее помощью удается развести поток пациентов с симптомами ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику в связи с другим заболеванием. Обязательным является ношение внутри помещения средств индивидуальной защиты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве. Он сообщил, что суточный прирост зараженных коронавирусом в столице в субботу может достичь 7000 случаев в связи с тем, что южноафриканский штамм «омикрон» становится доминирующим. На следующей неделе рост заболеваемости может продолжиться, однако пока присутствуют и позитивные тенденции — число тяжелых случаев COVID-19 и госпитализаций на данный момент не увеличивается, добавил мэр.
12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма «омикрон». Этот вариант вируса обнаружили на юге Африки в начале ноября прошлого года. Оказалось, что штамм содержит 32 мутации — больше, чем все предыдущие. За счет этого он более заразен, однако реже вызывает тяжелое течение заболевания, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Голикова предупредила, что Москва первой примет на себя «удар» от новой волны заболеваемости. Вчера суточный прирост зараженных в городе составил 5490 случаев, а сегодня — 5712. Это максимум с 11 ноября прошлого года. Скончались в столице 69 человек с COVID-19. Число заболевших за всю пандемию достигло 2 075 669 пациентов, умерли 37 739 из них.