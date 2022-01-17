Эксперты ВЦИОМ оценили проводимое россиянами время за гаджетами

По данным аналитического центра НАФИ, россияне проводят у экранов гаджетов в среднем по шесть часов в день. Больше всего времени за экранами телефонов и компьютеров проводят жители Центрального федерального округа – семь часов в день, люди 18-24 лет – восемь часов в день, россияне с высшим образованием – семь часов, руководители – восемь часов в день. Из-за пандемии экранное время российского пользователя увеличилось: с весны прошлого года 43% россиян стали чаще использовать цифровые устройства.