Эксперты ВЦИОМ оценили проводимое россиянами время за гаджетами
13% россиян сложно представить свой обычный день без мобильного телефона или гаджетов, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Чаще всего такой ответ дают женщины — 14%, а также опрошенные в возрасте 18-24 лет — 31%. Всего в опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет.
По данным социологов, в интернете и соцсетях каждый день нуждаются 8% опрошенных: среди них чаще встречаются мужчины — 11% против 7% женщин, а также опрошенные 18-24 лет — 19%. Компьютер ежедневно нужен 2% россиян. Не могут себе представить привычный день без телевидения, радио или СМИ 4%, стольким же нужна музыка, чтение книг или газет.
В топ-5 ежедневных потребностей вошли работа — 31%, семья и друзья — 15%, гаджеты — 13%, еда — 10%. По 9% набрали дети и внуки, автомобиль и общественный транспорт, деньги и материальный достаток. 7% россиян каждый день нужно общение или встречи, 5% — спорт, 3% — прогулка на свежем воздухе.
По данным аналитического центра НАФИ, россияне проводят у экранов гаджетов в среднем по шесть часов в день. Больше всего времени за экранами телефонов и компьютеров проводят жители Центрального федерального округа – семь часов в день, люди 18-24 лет – восемь часов в день, россияне с высшим образованием – семь часов, руководители – восемь часов в день. Из-за пандемии экранное время российского пользователя увеличилось: с весны прошлого года 43% россиян стали чаще использовать цифровые устройства.