Газета
Технологии

Эксперты ВЦИОМ оценили проводимое россиянами время за гаджетами

Ведомости

13% россиян сложно представить свой обычный день без мобильного телефона или гаджетов, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Чаще всего такой ответ дают женщины — 14%, а также опрошенные в возрасте 18-24 лет — 31%. Всего в опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет.

По данным социологов, в интернете и соцсетях каждый день нуждаются 8% опрошенных: среди них чаще встречаются мужчины — 11% против 7% женщин, а также опрошенные 18-24 лет — 19%. Компьютер ежедневно нужен 2% россиян. Не могут себе представить привычный день без телевидения, радио или СМИ 4%, стольким же нужна музыка, чтение книг или газет.

В топ-5 ежедневных потребностей вошли работа — 31%, семья и друзья — 15%, гаджеты — 13%, еда — 10%. По 9% набрали дети и внуки, автомобиль и общественный транспорт, деньги и материальный достаток. 7% россиян каждый день нужно общение или встречи, 5% — спорт, 3% — прогулка на свежем воздухе.

По данным аналитического центра НАФИ, россияне проводят у экранов гаджетов в среднем по шесть часов в день. Больше всего времени за экранами телефонов и компьютеров проводят жители Центрального федерального округа – семь часов в день, люди 18-24 лет – восемь часов в день, россияне с высшим образованием – семь часов, руководители – восемь часов в день. Из-за пандемии экранное время российского пользователя увеличилось: с весны прошлого года 43% россиян стали чаще использовать цифровые устройства.

Ранее по теме: Аналитики оценили проводимое россиянами время за гаджетами

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных