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Мишустин объявил о переносе Российского инвестиционного форума в Сочи

Ведомости

Российский инвестиционный форум в Сочи перенесен на более поздний срок в связи с эпидемиологической ситуацией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

«Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса. В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок», — сказал он.

Точные даты, на которые перенесен форум, Мишустин не назвал. Правительство вернется к этой теме после улучшения ситуации с коронавирусом в стране, отметил глава кабмина. 

Ранее о том, что мероприятие могут перенести, сообщили «Ведомостям» три близких к правительству источника. Ситуация связана с распространением южноафриканского штамма «омикрон». Изначально предполагалось, что форум пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля. 

О том, что из-за быстрого распространения «омикрона», выявленного на юге Африки в начале ноября, эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться, правительство сообщило на прошлой неделе. С 11 января заболеваемость COVID-19 в стране стала расти быстрыми темпами. За последние сутки инфекцию обнаружили у 31 252 граждан — это рекорд с 6 декабря прошлого года. Умерли 688 заболевших. За все время пандемии в России коронавирусом заразились почти 10,9 млн человек, из которых 9,9 млн выздоровели, 322 678 скончались. 

Ранее по теме: Российский инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за «омикрона»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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