Мишустин объявил о переносе Российского инвестиционного форума в Сочи
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесен на более поздний срок в связи с эпидемиологической ситуацией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.
«Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса. В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок», — сказал он.
Точные даты, на которые перенесен форум, Мишустин не назвал. Правительство вернется к этой теме после улучшения ситуации с коронавирусом в стране, отметил глава кабмина.
Ранее о том, что мероприятие могут перенести, сообщили «Ведомостям» три близких к правительству источника. Ситуация связана с распространением южноафриканского штамма «омикрон». Изначально предполагалось, что форум пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля.
О том, что из-за быстрого распространения «омикрона», выявленного на юге Африки в начале ноября, эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться, правительство сообщило на прошлой неделе. С 11 января заболеваемость COVID-19 в стране стала расти быстрыми темпами. За последние сутки инфекцию обнаружили у 31 252 граждан — это рекорд с 6 декабря прошлого года. Умерли 688 заболевших. За все время пандемии в России коронавирусом заразились почти 10,9 млн человек, из которых 9,9 млн выздоровели, 322 678 скончались.