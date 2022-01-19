Гинцбург допустил тяжелое течение COVID-19 при заражении омикроном
Нельзя однозначно утверждать, что у зараженных омикрон-штаммом тяжелое течение болезни будет происходить реже, чем у инфицированных другими вариантами коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — сказал специалист в беседе с «РИА Новости». Он также отметил, что у привитых вакциной «Спутник V» заболевание, скорее всего, не будет протекать в тяжелой форме.
Ранее замдиректора НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что россияне могут переносить вызванное омикроном заболевание иначе, чем жители других стран, из-за климатических условий и особенностей питания. Она также указала на «большую вероятность» тяжелого течения болезни в некоторых группах, в том числе среди людей с хроническими заболеваниями.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на омикрон и некоторые другие варианты коронавируса в России приходится около 40% новых случаев заболевания COVID-19, еще 60% — на штамм дельта. Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны. По словам вице-премьера, в России выявлены уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом, но на самом деле их число значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию. В центре им. Гамалеи предполагают, что заболеваемость из-за омикрона начнет снижаться к концу января — началу февраля.