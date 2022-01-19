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Гинцбург допустил тяжелое течение COVID-19 при заражении омикроном

Ведомости

Нельзя однозначно утверждать, что у зараженных омикрон-штаммом тяжелое течение болезни будет происходить реже, чем у инфицированных другими вариантами коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — сказал специалист в беседе с «РИА Новости». Он также отметил, что у привитых вакциной «Спутник V» заболевание, скорее всего, не будет протекать в тяжелой форме.

Ранее замдиректора НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что россияне могут переносить вызванное омикроном заболевание иначе, чем жители других стран, из-за климатических условий и особенностей питания. Она также указала на «большую вероятность» тяжелого течения болезни в некоторых группах, в том числе среди людей с хроническими заболеваниями.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на омикрон и некоторые другие варианты коронавируса в России приходится около 40% новых случаев заболевания COVID-19, еще 60% — на штамм дельта. Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны. По словам вице-премьера, в России выявлены уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом, но на самом деле их число значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию. В центре им. Гамалеи предполагают, что заболеваемость из-за омикрона начнет снижаться к концу января — началу февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных