Гинцбург допустил тяжелое течение COVID-19 при заражении омикроном

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на омикрон и некоторые другие варианты коронавируса в России приходится около 40% новых случаев заболевания COVID-19, еще 60% — на штамм дельта. Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны. По словам вице-премьера, в России выявлены уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом, но на самом деле их число значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию. В центре им. Гамалеи предполагают, что заболеваемость из-за омикрона начнет снижаться к концу января — началу февраля.