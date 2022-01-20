Посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году

Российские журналисты в 2018 г. приехали в ЦАР снимать фильм о так называемой ЧВК «Вагнер». Российские следователи заявили, что Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в результате ограбления местными боевиками. Официально Россия признает наличие в ЦАР, где с конца 2020 г. обострилась гражданская война, только военных специалистов и инструкторов по линии Минобороны, которые тренируют местных силовиков по договору 2018 г.