Посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году
Российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, погибшие в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 г., по предварительным данным, были убиты боевиками незаконного вооруженного формирования 3R. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил новый посол России в ЦАР Александр Бикантов.
«Журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — рассказал посол.
По его словам, в декабре 2020 г. 3R вместе с другими бандитскими группировками напала на Банги, столицу ЦАР: тогда погибло много мирных жителей, но город не был взят. Армия страны смогла отбросить нападавших от столицы и в начале прошлого года «выдавить» их за границы страны.
Российские журналисты в 2018 г. приехали в ЦАР снимать фильм о так называемой ЧВК «Вагнер». Российские следователи заявили, что Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в результате ограбления местными боевиками. Официально Россия признает наличие в ЦАР, где с конца 2020 г. обострилась гражданская война, только военных специалистов и инструкторов по линии Минобороны, которые тренируют местных силовиков по договору 2018 г.