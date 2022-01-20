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Посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году

Ведомости

Российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, погибшие в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 г., по предварительным данным, были убиты боевиками незаконного вооруженного формирования 3R. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил новый посол России в ЦАР Александр Бикантов.

«Журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — рассказал посол.

По его словам, в декабре 2020 г. 3R вместе с другими бандитскими группировками напала на Банги, столицу ЦАР: тогда погибло много мирных жителей, но город не был взят. Армия страны смогла отбросить нападавших от столицы и в начале прошлого года «выдавить» их за границы страны.

Российские журналисты в 2018 г. приехали в ЦАР снимать фильм о так называемой ЧВК «Вагнер». Российские следователи заявили, что Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в результате ограбления местными боевиками. Официально Россия признает наличие в ЦАР, где с конца 2020 г. обострилась гражданская война, только военных специалистов и инструкторов по линии Минобороны, которые тренируют местных силовиков по договору 2018 г.

Ранее по теме: Посол России в ЦАР опроверг сообщение о гибели россиян в бою с повстанцами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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