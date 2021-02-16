Посол России в ЦАР опроверг сообщение о гибели россиян в бою с повстанцами
Сообщения о гибели в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских военных инструкторов, названных бойцами так называемой ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности, заявил «РИА Новости» посол России в Банги Владимир Титоренко.
«Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит», — сказал Титоренко. Он также пояснил, что опубликовавшее эту информацию местное издание Corbeau News является оппозиционным и финансируется из-за рубежа противниками действующего президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры.
О том, что повстанцы в ЦАР убили нескольких россиян из так называемой ЧВК «Вагнер» и взяли в заложники еще одного российского гражданина, сообщил местный портал Corbeau News со ссылкой на антиправительственную группировку. По данным издания, инцидент произошел во время боя 10 февраля на юго-западе ЦАР. Там правительственные силы, якобы при поддержке бойцов ЧВК «Вагнер», атаковали опорный пункт повстанцев. Боевики оппозиции якобы смогли убить нескольких и захватили в плен одного «российского наемника».
На опубликованном Corbeau News показано задержание белого человека в форме защитного цвета, якобы сотрудника ЧВК «Вагнер». В правительстве страны не подтвердили эту информацию. В местном отделении «Красного Креста» и «Врачей без границ» подтвердили только наличие жертв среди участников военной операции из числа военных, не указав их национальности.
Официально Россия признает наличие в ЦАР, где с конца 2020 г. обострилась гражданская война, только военных специалистов и инструкторов по линии Минобороны, которые тренируют местных силовиков по договору 2018 г.
В 2018 г. в ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в страну снимать фильм о российских военных и так называемой ЧВК «Вагнер». О ее присутствии в республике до этого сообщали французские и российские СМИ. Российские следователи в итоге заявили, что Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в результате ограбления местными боевиками.