Посол России в ЦАР опроверг сообщение о гибели россиян в бою с повстанцами

О том, что повстанцы в ЦАР убили нескольких россиян из так называемой ЧВК «Вагнер» и взяли в заложники еще одного российского гражданина, сообщил местный портал Corbeau News со ссылкой на антиправительственную группировку. По данным издания, инцидент произошел во время боя 10 февраля на юго-западе ЦАР. Там правительственные силы, якобы при поддержке бойцов ЧВК «Вагнер», атаковали опорный пункт повстанцев. Боевики оппозиции якобы смогли убить нескольких и захватили в плен одного «российского наемника».