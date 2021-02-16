Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Посол России в ЦАР опроверг сообщение о гибели россиян в бою с повстанцами

Ведомости

Сообщения о гибели в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских военных инструкторов, названных бойцами так называемой ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности, заявил «РИА Новости» посол России в Банги Владимир Титоренко.

«Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит», — сказал Титоренко. Он также пояснил, что опубликовавшее эту информацию местное издание Corbeau News является оппозиционным и финансируется из-за рубежа противниками действующего президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры.

О том, что повстанцы в ЦАР убили нескольких россиян из так называемой ЧВК «Вагнер» и взяли в заложники еще одного российского гражданина, сообщил местный портал Corbeau News со ссылкой на антиправительственную группировку. По данным издания, инцидент произошел во время боя 10 февраля на юго-западе ЦАР. Там правительственные силы, якобы при поддержке бойцов ЧВК «Вагнер», атаковали опорный пункт повстанцев. Боевики оппозиции якобы смогли убить нескольких и захватили в плен одного «российского наемника».

На опубликованном Corbeau News показано задержание белого человека в форме защитного цвета, якобы сотрудника ЧВК «Вагнер». В правительстве страны не подтвердили эту информацию. В местном отделении «Красного Креста» и «Врачей без границ» подтвердили только наличие жертв среди участников военной операции из числа военных, не указав их национальности.

Официально Россия признает наличие в ЦАР, где с конца 2020 г. обострилась гражданская война, только военных специалистов и инструкторов по линии Минобороны, которые тренируют местных силовиков по договору 2018 г.

В 2018 г. в ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в страну снимать фильм о российских военных и так называемой ЧВК «Вагнер». О ее присутствии в республике до этого сообщали французские и российские СМИ. Российские следователи в итоге заявили, что Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в результате ограбления местными боевиками.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных