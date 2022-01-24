Великобритания с 11 февраля смягчит антиковидные меры для въезжающих в страну

Кроме того, правила въезда в Великобританию будут смягчены и для невакцинированных путешественников: им больше не понадобится проходить 10-дневный период самоизоляции по прибытии, а также сдавать ПЦР-тест на восьмой день после въезда в страну. При этом такие прибывающие по-прежнему должны сдать тест перед вылетом и не позднее чем через два после пересечения границы.