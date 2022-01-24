Великобритания с 11 февраля смягчит антиковидные меры для въезжающих в страну
В Великобритании с 11 февраля перестанут требовать обязательное наличие ПЦР-теста у прибывающих в страну путешественников, получивших прививку от COVID-19. Об этом заявил министр транспорта страны Грант Шэппс, сообщает пресс-служба ведомства.
«Это является последним этапом возобновления безопасного международного сообщения, он окажет существенную поддержку британскому туристическому сектору, сделав Британию "свободой" перед грядущими выходными днями и весенними праздниками», — заявил министр.
Меры будут распространяться на лиц, вакцинированных одобренными в Великобритании препаратами: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna и Janssen.
Кроме того, правила въезда в Великобританию будут смягчены и для невакцинированных путешественников: им больше не понадобится проходить 10-дневный период самоизоляции по прибытии, а также сдавать ПЦР-тест на восьмой день после въезда в страну. При этом такие прибывающие по-прежнему должны сдать тест перед вылетом и не позднее чем через два после пересечения границы.
Новые послабления ранее анонсировал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил, что тестирование на границе «изжило себя».
С начала года заболеваемость COVID-19 в Великобритании идет на спад: 4 января в стране было зафиксировано 245 178 случаев заражения, 11 января — 101 189 случаев, 18 января – 102 870, а 24 января — 88 447.