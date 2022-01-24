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Общество

Великобритания с 11 февраля смягчит антиковидные меры для въезжающих в страну

Ведомости

В Великобритании с 11 февраля перестанут требовать обязательное наличие ПЦР-теста у прибывающих в страну путешественников, получивших прививку от COVID-19. Об этом заявил министр транспорта страны Грант Шэппс, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это является последним этапом возобновления безопасного международного сообщения, он окажет существенную поддержку британскому туристическому сектору, сделав Британию "свободой" перед грядущими выходными днями и весенними праздниками», — заявил министр.

Меры будут распространяться на лиц, вакцинированных одобренными в Великобритании препаратами: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna и Janssen.

Кроме того, правила въезда в Великобританию будут смягчены и для невакцинированных путешественников: им больше не понадобится проходить 10-дневный период самоизоляции по прибытии, а также сдавать ПЦР-тест на восьмой день после въезда в страну. При этом такие прибывающие по-прежнему должны сдать тест перед вылетом и не позднее чем через два после пересечения границы.

Новые послабления ранее анонсировал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил, что тестирование на границе «изжило себя».

С начала года заболеваемость COVID-19 в Великобритании идет на спад: 4 января в стране было зафиксировано 245 178 случаев заражения, 11 января — 101 189 случаев, 18 января – 102 870, а 24 января — 88 447.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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