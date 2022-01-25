В Москве ужесточили контроль за соблюдением масочного режима
Число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, вырастет на 50%. Об этом сообщил журналистам руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов.
«На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма "омикрон" "Организатор перевозок" усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы», — сообщил Султанов (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что число контроллеров в общественном транспорте увеличится на 50%. Усиленные проверки будут проходить в поездах и на перронах московского метрополитена. Это вызвано тем, что некоторые пассажиры, пройдя через линию контроля у турникетов, снимают маски или спускают их на подбородок, уточнил он.
«Мы призываем граждан с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте — правильно носить маску, полностью закрывая нос и рот. Эти простые правила способствуют сдерживанию вируса и препятствуют росту заражений», — отметил Султанов. Ранее он сообщал, что только за ноябрь 2021 г. в общественном транспорте столицы было выявлено около 50 000 нарушений масочного режима.
Ранее начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 среди граждан усилится контроль за соблюдением предписанных Роспотребнадзором санитарных правил в общественных местах. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер будут проводиться во всех общественных местах с посещением людей, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве.
Помимо этого в Москве пройдут выборочные проверки компаний на соблюдение требования по переводу минимум 30% сотрудников, граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями на удаленный режим работы. Указ о необходимости реализации данной меры мэр столицы Сергей Собянин подписал 18 января из-за роста заболеваемости COVID-19 ввиду распространения штамма коронавируса «омикрон». Требование действует до 1 апреля 2022 г.
Заболеваемость COVID-19 в России стала расти быстрыми темпами в начале января на фоне распространения в мире штамма «омикрон», который обнаружили в ноябре 2021 г. на юге Африки. Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантов инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19.