В Москве ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

«На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма "омикрон" "Организатор перевозок" усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы», — сообщил Султанов (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что число контроллеров в общественном транспорте увеличится на 50%. Усиленные проверки будут проходить в поездах и на перронах московского метрополитена. Это вызвано тем, что некоторые пассажиры, пройдя через линию контроля у турникетов, снимают маски или спускают их на подбородок, уточнил он.