Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 после 10 февраля

«Я думаю, что это последняя большая волна, потому что штамм омикрон очень сильно отличается от предыдущих. В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности», — добавил Чумаков. Он отметил, что мы можем не заметить новой волны заболеваемости, потому что болезнь будет протекать бессимптомно. Возможно, ее не будет – будут небольшие подъемы заболеваемости.