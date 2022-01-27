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Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 после 10 февраля

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Новая волна заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад в десятых числах февраля, сообщил в эфире радио Sputnik вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», – заявил Чумаков.

По его мнению, штамм омикрон гораздо более заразный, чем предыдущие варианты вируса, поэтому волна заболеваемости может быть больше, чем мы думаем. Это обусловлено тем, что большинство людей болеют бессимптомно или в легкой форме, поэтому человек может не заметить болезнь.

«Я думаю, что это последняя большая волна, потому что штамм омикрон очень сильно отличается от предыдущих. В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет еще менее патогенным, эволюция вируса идет в сторону уменьшения патогенности», — добавил Чумаков. Он отметил, что мы можем не заметить новой волны заболеваемости, потому что болезнь будет протекать бессимптомно. Возможно, ее не будет – будут небольшие подъемы заболеваемости.

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с 11 января. Суточный прирост заболеваемости бьет рекорды шестой день подряд – 26 января было выявлено 74 692 случая заражения. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4% при цели в 80%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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