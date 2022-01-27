Минздрав Израиля одобрил четвертую прививку от коронавируса для групп риска

В Минздраве пояснили, что приняли такое решение в связи с данными о пользе четвертой прививки для людей старше 60 лет. Согласно данным, дополнительная прививка повышает защиту от заражения вирусом вдвое по сравнению с третьей дозой вакцины и в три-пять раз лучше защищает от госпитализации и тяжелого течения COVID-19. Четвертую прививку от коронавируса рекомендуется делать через четыре месяца после третьей.