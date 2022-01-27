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Общество

Минздрав Израиля одобрил четвертую прививку от коронавируса для групп риска

Ведомости

Министерство здравоохранения Израиля одобрило прививку четвертой дозой вакцины от коронавируса для людей старше 18 лет, у которых есть сопутствующие заболевания и которые находятся в группе риска, сообщила пресс-служба министерства.

«Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш вечером в среду одобрил четвертую дозу вакцины для лиц в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В Минздраве пояснили, что приняли такое решение в связи с данными о пользе четвертой прививки для людей старше 60 лет. Согласно данным, дополнительная прививка повышает защиту от заражения вирусом вдвое по сравнению с третьей дозой вакцины и в три-пять раз лучше защищает от госпитализации и тяжелого течения COVID-19. Четвертую прививку от коронавируса рекомендуется делать через четыре месяца после третьей.

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 20 декабря 2020 г. В конце июля 2021 г. жителям страны начали делать третью прививку от коронавируса, а в начале января 2022 г. – четвертую прививку людям старше 60 лет, медработникам и пациентам из групп риска. По данным министерства здравоохранения, 6,68 млн жителей Израиля из 9,3 млн получили одну дозу вакцины. Две прививки сделали 6,07 млн человек, три – 4,43 млн, а четыре прививки – 611 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных