Минздрав Израиля одобрил четвертую прививку от коронавируса для групп риска
Министерство здравоохранения Израиля одобрило прививку четвертой дозой вакцины от коронавируса для людей старше 18 лет, у которых есть сопутствующие заболевания и которые находятся в группе риска, сообщила пресс-служба министерства.
«Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш вечером в среду одобрил четвертую дозу вакцины для лиц в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В Минздраве пояснили, что приняли такое решение в связи с данными о пользе четвертой прививки для людей старше 60 лет. Согласно данным, дополнительная прививка повышает защиту от заражения вирусом вдвое по сравнению с третьей дозой вакцины и в три-пять раз лучше защищает от госпитализации и тяжелого течения COVID-19. Четвертую прививку от коронавируса рекомендуется делать через четыре месяца после третьей.
Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 20 декабря 2020 г. В конце июля 2021 г. жителям страны начали делать третью прививку от коронавируса, а в начале января 2022 г. – четвертую прививку людям старше 60 лет, медработникам и пациентам из групп риска. По данным министерства здравоохранения, 6,68 млн жителей Израиля из 9,3 млн получили одну дозу вакцины. Две прививки сделали 6,07 млн человек, три – 4,43 млн, а четыре прививки – 611 000 человек.