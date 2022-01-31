В России за сутки выявили 124 070 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 124 070 случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. За сутки скончался 621 пациент с COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 11 861 077 случаев болезни. 10 248 281 пациент вылечился от вируса, 331 349 – скончались.
В Москве за сутки выявили 23 417 случаев COVID-19 – показатель снижается второй день подряд. 1407 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки, на ИВЛ находятся 522 человека.
Высокий прирост заболеваемости также выявили в Санкт-Петербурге – 15 802 случая, Московской области – 11 470, Челябинской области – 3223, Пермском крае – 3190, Ханты-Мансийском АО – 3021, Ростовской области – 2744 случая.
По данным оперштаба на 28 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России остался на уровне предыдущей недели – 64,4%, потому что свой иммунитет потеряли те, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 83,7 млн россиян, а полностью привились 79,3 млн человек.