Песков заявил об отсутствии обсуждения введения всероссийского локдауна

В России с 11 января наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на фоне распространения штамма омикрон. За последние сутки в стране выявили 124 070 случаев заражения. При этом коллективный иммунитет, по данным оперштаба на 28 января, не изменился по сравнению с предыдущей неделей: вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в нескольких регионах свой иммунитет к коронавирусу потеряли люди, которые переболели им или сделали прививку более полугода назад.