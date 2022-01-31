Песков заявил об отсутствии обсуждения введения всероссийского локдауна
Власти России не обсуждают введение локдауна по всей России из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не актуален, не обсуждается», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Впервые российские власти ввели локдаун из-за распространения коронавируса в конце марта 2020 г., он продлился полтора месяца. Затем власти объявляли режим нерабочих дней между майскими праздниками и на ноябрьские праздники в прошлом году. Это делалось, чтобы прервать цепочки распространения вируса и снизить показатели заболеваемости.
В России с 11 января наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на фоне распространения штамма омикрон. За последние сутки в стране выявили 124 070 случаев заражения. При этом коллективный иммунитет, по данным оперштаба на 28 января, не изменился по сравнению с предыдущей неделей: вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в нескольких регионах свой иммунитет к коронавирусу потеряли люди, которые переболели им или сделали прививку более полугода назад.