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Песков заявил об отсутствии обсуждения введения всероссийского локдауна

Ведомости

Власти России не обсуждают введение локдауна по всей России из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не актуален, не обсуждается», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Впервые российские власти ввели локдаун из-за распространения коронавируса в конце марта 2020 г., он продлился полтора месяца. Затем власти объявляли режим нерабочих дней между майскими праздниками и на ноябрьские праздники в прошлом году. Это делалось, чтобы прервать цепочки распространения вируса и снизить показатели заболеваемости.

В России с 11 января наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на фоне распространения штамма омикрон. За последние сутки в стране выявили 124 070 случаев заражения. При этом коллективный иммунитет, по данным оперштаба на 28 января, не изменился по сравнению с предыдущей неделей: вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в нескольких регионах свой иммунитет к коронавирусу потеряли люди, которые переболели им или сделали прививку более полугода назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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