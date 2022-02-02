Россия направила заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов ЕС

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Евросоюз предложил российской стороне признать сертификаты о вакцинации от коронавируса на взаимной основе. Представители ЕС и Минздрава России провели несколько встреч по этому вопросу. В сентябре Минздрав направил представительству ЕС документы, которые были запрошены на предыдущей встрече. В министерстве отметили, что взаимное признание сертификатов о вакцинации устранит препятствия для передвижения граждан России по ЕС и наоборот.