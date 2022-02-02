Россия направила заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов ЕС
Минцифры направило ЕС заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Заявка была подготовлена в соответствии с требованиями ЕС. Решение по ее рассмотрению не поступало», — сообщили в министерстве.
В пресс-службе рассказали о возможности интеграции платформ России и ЕС для взаимной проверки сертификатов о вакцинации. В случае успешного подключения к инфраструктуре ЕС Минцифры сможет по запросу россиян формировать сертификат по европейским стандартам дополнительно к российскому документу. Технические сложности взаимного признания ковид-сертификатов заключаются в том, что документ должен быть подписан по стандартам ЕС, а в его наполнении должна использоваться справочная информация союза.
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Евросоюз предложил российской стороне признать сертификаты о вакцинации от коронавируса на взаимной основе. Представители ЕС и Минздрава России провели несколько встреч по этому вопросу. В сентябре Минздрав направил представительству ЕС документы, которые были запрошены на предыдущей встрече. В министерстве отметили, что взаимное признание сертификатов о вакцинации устранит препятствия для передвижения граждан России по ЕС и наоборот.
Сейчас российский сертификат о вакцинации от коронавируса в ЕС не действует. Вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Европейский регулятор одобрил данные о клинических испытаниях российской вакцины. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы.