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В России за сутки выявили 155 768 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 155 768 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Скончались за сутки 667 пациентов с COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 – скончались.

В Москве за сутки 26 904 случая коронавируса – максимум за всю пандемию. 1622 пациента госпитализировали за сутки, 560 человек находятся на ИВЛ.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 21 234 случая, Московской области – 8721, Пермском крае – 3845, Самарской области – 3692, Свердловской области – 3443 случая.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю не изменился и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что люди, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад, потеряли свой иммунитет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных