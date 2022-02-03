В России за сутки выявили 155 768 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 155 768 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Скончались за сутки 667 пациентов с COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 12 284 564 случая болезни. 10 390 732 пациента вылечились от вируса, 333 357 – скончались.
В Москве за сутки 26 904 случая коронавируса – максимум за всю пандемию. 1622 пациента госпитализировали за сутки, 560 человек находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 21 234 случая, Московской области – 8721, Пермском крае – 3845, Самарской области – 3692, Свердловской области – 3443 случая.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за последнюю неделю не изменился и составил 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что люди, которые переболели коронавирусом или привились от него более полугода назад, потеряли свой иммунитет.