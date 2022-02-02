В поликлиниках Москвы с больными COVID-19 работают 2500 врачей

Сколько врачей в поликлиниках оказывали помощь больным коронавирусом до пятой волны, начавшейся в 2022 г., представитель департамента здравоохранения Москвы сказать затруднился. По его словам, такие сравнения некорректны. В первые волны пандемии врачи городских поликлиник выезжали к пациентам на дом, амбулаторно делали КТ, ПЦР и т. д. При этом, в отличие от предыдущих волн ковида, сейчас нагрузка лежит в основном на поликлиниках, а не больницах: «Поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ».