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Общество

В поликлиниках Москвы с больными COVID-19 работают 2500 врачей

Нагрузка на амбулаторное звено увеличилась в связи с «омикроном»
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Порядка 2500 врачей московских поликлиник на сегодняшний день ведут прием пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса, сообщил «Ведомостям» представитель департамента здравоохранения Москвы. Усиление нагрузки на амбулаторное звено связано с распространением штамма «омикрон», уточнил он. Дополнительный набор персонала в связи с повышенной нагрузкой продолжается. Депздрав привлекает в поликлиники специалистов из других подконтрольных ему медицинских организаций, а кадровый центр городского ведомства ведет набор сотрудников среди студентов и ординаторов медицинских вузов.

Сколько врачей в поликлиниках оказывали помощь больным коронавирусом до пятой волны, начавшейся в 2022 г., представитель департамента здравоохранения Москвы сказать затруднился. По его словам, такие сравнения некорректны. В первые волны пандемии врачи городских поликлиник выезжали к пациентам на дом, амбулаторно делали КТ, ПЦР и т. д. При этом, в отличие от предыдущих волн ковида, сейчас нагрузка лежит в основном на поликлиниках, а не больницах: «Поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ».

О предстоящем расширении штата поликлиник ранее говорили городские власти. 14 января вице-мэр Анастасия Ракова говорила об увеличении числа дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ, в том числе с учетом распространения штамма «омикрон». 18 января на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ожидает удвоения числа обращений в поликлиники в течение недели.

В Москве еще не наступил пик заражения омикроном несмотря на рекордные показатели

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По данным столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 февраля, днем ранее в Москве было выявлено 21 533 новых случая заражения COVID-19. Скончались 76 пацинетов, а госпитализированы 1615.

На этой неделе будет достигнут пик заболеваемости в Москве, а значит, начнется снижение числа заболевших, считает гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» считает, что в крупных городах заболеваемость достигнет пика в течение двух недель, но снижаться она будет медленно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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