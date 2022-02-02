В поликлиниках Москвы с больными COVID-19 работают 2500 врачей

В поликлиниках Москвы с больными COVID-19 работают 2500 врачейНагрузка на амбулаторное звено увеличилась в связи с «омикроном»
Порядка 2500 врачей московских поликлиник на сегодняшний день ведут прием пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса, сообщил «Ведомостям» представитель департамента здравоохранения Москвы. Усиление нагрузки на амбулаторное звено связано с распространением штамма «омикрон», уточнил он. Дополнительный набор персонала в связи с повышенной нагрузкой продолжается. Депздрав привлекает в поликлиники специалистов из других подконтрольных ему медицинских организаций, а кадровый центр городского ведомства ведет набор сотрудников среди студентов и ординаторов медицинских вузов.
Сколько врачей в поликлиниках оказывали помощь больным коронавирусом до пятой волны, начавшейся в 2022 г., представитель департамента здравоохранения Москвы сказать затруднился. По его словам, такие сравнения некорректны. В первые волны пандемии врачи городских поликлиник выезжали к пациентам на дом, амбулаторно делали КТ, ПЦР и т. д. При этом, в отличие от предыдущих волн ковида, сейчас нагрузка лежит в основном на поликлиниках, а не больницах: «Поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ».
О предстоящем расширении штата поликлиник ранее говорили городские власти. 14 января вице-мэр Анастасия Ракова говорила об увеличении числа дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ, в том числе с учетом распространения штамма «омикрон». 18 января на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ожидает удвоения числа обращений в поликлиники в течение недели.
По данным столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 февраля, днем ранее в Москве было выявлено 21 533 новых случая заражения COVID-19. Скончались 76 пацинетов, а госпитализированы 1615.
На этой неделе будет достигнут пик заболеваемости в Москве, а значит, начнется снижение числа заболевших, считает гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» считает, что в крупных городах заболеваемость достигнет пика в течение двух недель, но снижаться она будет медленно.