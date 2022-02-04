НИУ ВШЭ: число уезжающих за рубеж российских ученых сократилось вдвое за два года
Количество исследователей, уезжающих из России за рубеж, сократилось вдвое с 2019 г. Об этом свидетельствуют результаты проведенного НИУ ВШЭ опроса подведомственных Минобрнауки организаций, сообщает «Коммерсантъ». В 2019 г. на работу или стажировку из России выехало 540 ученых, в 2021 г. их число уменьшилось до 277.
В опросе приняли участие 566 организаций — вузы, а также научно-исследовательские институты, национальные исследовательские и государственные научные центры. Речь идет как об аспирантах и исследователях (руководителях организаций, научных сотрудниках, экспертах, аналитиках, инженерах, консультантах), так и о работниках профессорско-преподавательского состава.
Как выяснилось, чаще всего за рубеж в прошлом году отбывали научные сотрудники, их доля составила 72%. Большинство из них заняты в области естественных (73%), технических (14%) и сельскохозяйственных (6%) наук. В основном они выезжали на срок до одного года, поездки дольше двух лет авторы исследования называют редкостью. В первую пятерку стран, куда за последние три года чаще всего направлялись российские ученые, вошли Германия, Франция, США, Китай и Вьетнам.
В 2021 г. из России выехали 173 аспиранта против 292 двумя годами ранее, этот показатель снизился более чем на 40%. Большинство аспирантов обучаются в вузах и лишь 10% — в НИИ. Как правило, они выезжают в Германию, Белоруссию и Францию, причем подавляющее большинство (95%) покидают Россию менее чем на год.
Количество иностранных исследователей, приезжающих на работу, обучение или стажировку в российские вузы и НИИ, в 2,5 раза превышает количество выезжающих из РФ. При этом их число сократилось за два года — с 815 до 678 в прошлом году. Отмечается, что в Россию также в основном прибывают ученые, занимающиеся естественными (44%) и техническими (35%) науками. Большинство из приезжающих в Россию исследователей не имеют научных степеней, у 24% есть степень PhD, 15% — кандидаты, 6% — доктора наук. Чаще всего иностранцы приезжают работать в научные организации, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Томской областях. Большинство приезжают туда из Казахстана, Белоруссии, Украины, Китая и Германии.
Иностранные работники профессорско-преподавательского состава также приезжают в Россию чаще, чем российские за границу. В 2019 г. из страны выехало 237 россиян и приехало 1607 иностранцев, а в 2021 г. — 71 против 1145 человек.
«В целом проведенное обследование показало, что для российских ученых международная мобильность — это скорее привилегия, а для иностранных — общепринятая практика, которая поощряется на всех этапах научной карьеры», — полагают авторы исследования. Они считают, что на ситуацию повлияла в том числе пандемия коронавируса.