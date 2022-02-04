НИУ ВШЭ: число уезжающих за рубеж российских ученых сократилось вдвое за два года

Количество иностранных исследователей, приезжающих на работу, обучение или стажировку в российские вузы и НИИ, в 2,5 раза превышает количество выезжающих из РФ. При этом их число сократилось за два года — с 815 до 678 в прошлом году. Отмечается, что в Россию также в основном прибывают ученые, занимающиеся естественными (44%) и техническими (35%) науками. Большинство из приезжающих в Россию исследователей не имеют научных степеней, у 24% есть степень PhD, 15% — кандидаты, 6% — доктора наук. Чаще всего иностранцы приезжают работать в научные организации, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Томской областях. Большинство приезжают туда из Казахстана, Белоруссии, Украины, Китая и Германии.