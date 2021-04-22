Песков оценил ситуацию с отъездом ученых из России
Некоторые ученые уезжают из России, другие — возвращаются, что является абсолютно нормальным двусторонним процессом, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Ученые — абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и где создаются наиболее комфортные условия», — сказал Песков. Он отметил, что в этом смысле Россия является участницей «очень конкурентной среды».
«Но справедливости ради надо напомнить, что какие-то ученые уезжают, потом они возвращаются, и в то время, когда одни уезжают работать в какие-то другие лаборатории, другие ученые, наоборот, возвращаются в Российскую Федерацию. Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный», — резюмировал представитель Кремля.
Песков высказался на эту тему в связи с заявлением главного ученого секретаря Российской академии наук (РАН) Николая Долгушкина в ходе общего собрания академии. Он сообщил, что с 2012 г. число покидающих страну ученых и высококвалифицированных специалистов пятикратно увеличилось — с 14 тыс. до 70 тыс. человек в год.