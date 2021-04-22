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Песков оценил ситуацию с отъездом ученых из России

Ведомости

Некоторые ученые уезжают из России, другие — возвращаются, что является абсолютно нормальным двусторонним процессом, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Ученые — абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и где создаются наиболее комфортные условия», — сказал Песков. Он отметил, что в этом смысле Россия является участницей «очень конкурентной среды».

«Но справедливости ради надо напомнить, что какие-то ученые уезжают, потом они возвращаются, и в то время, когда одни уезжают работать в какие-то другие лаборатории, другие ученые, наоборот, возвращаются в Российскую Федерацию. Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный», — резюмировал представитель Кремля.

Песков высказался на эту тему в связи с заявлением главного ученого секретаря Российской академии наук (РАН) Николая Долгушкина в ходе общего собрания академии. Он сообщил, что с 2012 г. число покидающих страну ученых и высококвалифицированных специалистов пятикратно увеличилось — с 14 тыс. до 70 тыс. человек в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных