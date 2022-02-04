В России утвердили национальные стандарты арктического туризма

В прошлом году министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявлял, что турпоток в регион планируется увеличить до 15 млн человек к 2030 г. с помощью как действующих механизмов поддержки бизнеса, так и новых инструментов. После этого губернатор Чукотки Роман Копин предложил Ростуризму увеличить предельный размер туристического кешбэка для приезжающих в российскую Арктику и Дальневосточный федеральный округ в 2,5 раза — с 20 000 до 50 000 руб. Губернатор также заявил, что необходимо предусмотреть федеральное софинансирование расходов на проведение фестивалей, включая расходы на обустройство временных мест проживания, транспортных расходов, связанных с перевозкой участников и гостей.