В России утвердили национальные стандарты арктического туризма
Ростуризм и Росстандарт запускают серию национальных стандартов «Арктический туризм», которые призваны повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в Арктической зоне России, сообщает пресс-служба Ростуризма. Стандарты начнут действовать с 30 июня 2022 г.
В ведомстве заявили, что в ГОСТах детально прописаны рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации работающего с туристами персонала, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, а также к выстраиванию коммуникации во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями.
Также будет унифицирована система навигации для туристов в Арктике. Речь идет о том, как должны выглядеть информационные знаки и знаки, предупреждающие туристов об опасности, сложностях на пути, о близости мест эвакуации. Кроме того, в стандартах закрепляются требования к ограничительным знакам.
«Хочу подчеркнуть, что такие стандарты утверждены в нашей стране впервые. Более того, зарубежных аналогов этих стандартов нет. Рассчитываем, что наш опыт окажется полезным для коллег из других стран», — приводит пресс-служба слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.
В прошлом году министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявлял, что турпоток в регион планируется увеличить до 15 млн человек к 2030 г. с помощью как действующих механизмов поддержки бизнеса, так и новых инструментов. После этого губернатор Чукотки Роман Копин предложил Ростуризму увеличить предельный размер туристического кешбэка для приезжающих в российскую Арктику и Дальневосточный федеральный округ в 2,5 раза — с 20 000 до 50 000 руб. Губернатор также заявил, что необходимо предусмотреть федеральное софинансирование расходов на проведение фестивалей, включая расходы на обустройство временных мест проживания, транспортных расходов, связанных с перевозкой участников и гостей.