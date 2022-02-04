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В России утвердили национальные стандарты арктического туризма

Ведомости

Ростуризм и Росстандарт запускают серию национальных стандартов «Арктический туризм», которые призваны повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в Арктической зоне России, сообщает пресс-служба Ростуризма. Стандарты начнут действовать с 30 июня 2022 г.

В ведомстве заявили, что в ГОСТах детально прописаны рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации работающего с туристами персонала, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, а также к выстраиванию коммуникации во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями.

Также будет унифицирована система навигации для туристов в Арктике. Речь идет о том, как должны выглядеть информационные знаки и знаки, предупреждающие туристов об опасности, сложностях на пути, о близости мест эвакуации. Кроме того, в стандартах закрепляются требования к ограничительным знакам.

«Хочу подчеркнуть, что такие стандарты утверждены в нашей стране впервые. Более того, зарубежных аналогов этих стандартов нет. Рассчитываем, что наш опыт окажется полезным для коллег из других стран», — приводит пресс-служба слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

В прошлом году министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявлял, что турпоток в регион планируется увеличить до 15 млн человек к 2030 г. с помощью как действующих механизмов поддержки бизнеса, так и новых инструментов. После этого губернатор Чукотки Роман Копин предложил Ростуризму увеличить предельный размер туристического кешбэка для приезжающих в российскую Арктику и Дальневосточный федеральный округ в 2,5 раза — с 20 000 до 50 000 руб. Губернатор также заявил, что необходимо предусмотреть федеральное софинансирование расходов на проведение фестивалей, включая расходы на обустройство временных мест проживания, транспортных расходов, связанных с перевозкой участников и гостей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных