Суд в Приморье приговорил россиянина к 12 годам колонии по делу о госизмене

Приморский краевой суд вынес приговор гражданину России по делу о госизмене. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 300 000 руб. и ограничению свободы на один год, говорится на сайте суда. В срок лишения свободы обвиняемому зачли время ареста с 10 декабря 2019 г.