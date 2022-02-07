Суд в Приморье приговорил россиянина к 12 годам колонии по делу о госизмене
Приморский краевой суд вынес приговор гражданину России по делу о госизмене. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 300 000 руб. и ограничению свободы на один год, говорится на сайте суда. В срок лишения свободы обвиняемому зачли время ареста с 10 декабря 2019 г.
Подсудимый признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд учел совокупность смягчающих обстоятельств и назначил минимально установленное законом наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении суда. Согласно материалам дела, осужденный собирал засекреченную информацию о современных гидроакустических системах обнаружения подлодок, чтобы передать ее представителю зарубежного государства.
4 февраля Верховный суд Крыма приговорил агента украинской разведки к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Он был задержан в марте 2020 г. Как утверждало обвинение, мужчина занимался сбором, хранением и передачей украинской стороне разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Крыма, в том числе сведений, составляющих государственную тайну.