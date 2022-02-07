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Общество

Суд в Приморье приговорил россиянина к 12 годам колонии по делу о госизмене

Ведомости

Приморский краевой суд вынес приговор гражданину России по делу о госизмене. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 300 000 руб. и ограничению свободы на один год, говорится на сайте суда. В срок лишения свободы обвиняемому зачли время ареста с 10 декабря 2019 г.

Подсудимый признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд учел совокупность смягчающих обстоятельств и назначил минимально установленное законом наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении суда. Согласно материалам дела, осужденный собирал засекреченную информацию о современных гидроакустических системах обнаружения подлодок, чтобы передать ее представителю зарубежного государства.

4 февраля Верховный суд Крыма приговорил агента украинской разведки к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Он был задержан в марте 2020 г. Как утверждало обвинение, мужчина занимался сбором, хранением и передачей украинской стороне разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Крыма, в том числе сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее по теме: Гражданин Украины осужден в Крыму на 12 лет по делу о шпионаже

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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