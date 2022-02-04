Гражданин Украины осужден в Крыму на 12 лет по делу о шпионаже

В апреле 2020 г. ФСБ заявило о пресечении деятельности украинской агентурной группы, в которую входила российская военнослужащая, передавал «Интерфакс». По данным ведомства, ее участники проводили в Крыму разведывательные операции, вербовали других агентов и собирались организовывать диверсии на полуострове. Создал и курировал группу начальник херсонского подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов, утверждали в ФСБ. Информация о предполагаемой шпионской деятельности была получена в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого был россиянин, по заданию Ахмедова оборудовавший в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, доставленными с Украины.