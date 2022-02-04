Гражданин Украины осужден в Крыму на 12 лет по делу о шпионаже
Верховный суд Республики Крым приговорил к 12 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, признав его виновным в шпионаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Речь идет о гражданине Украины, сотруднике Главного управления разведки Минобороны республики Константине Ширинге. Он был задержан в марте 2020 г. по подозрению в шпионаже, напомнили в ФСБ. Как утверждало обвинение, Ширинг занимался сбором, хранением и передачей украинской стороне разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Крыма, в том числе сведений, составляющих государственную тайну.
Как сообщает ФСБ, действуя по заданию украинских спецслужб, Ширинг завербовал гражданку России из числа военнослужащих Минобороны России. В июле 2021 г. россиянка Татьяна Кузьменко была осуждена за госизмену и приговорена к восьми годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Гособвинение запрашивало для нее 12 лет колонии.
В апреле 2020 г. ФСБ заявило о пресечении деятельности украинской агентурной группы, в которую входила российская военнослужащая, передавал «Интерфакс». По данным ведомства, ее участники проводили в Крыму разведывательные операции, вербовали других агентов и собирались организовывать диверсии на полуострове. Создал и курировал группу начальник херсонского подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов, утверждали в ФСБ. Информация о предполагаемой шпионской деятельности была получена в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого был россиянин, по заданию Ахмедова оборудовавший в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, доставленными с Украины.