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Гражданин Украины осужден в Крыму на 12 лет по делу о шпионаже

Ведомости

Верховный суд Республики Крым приговорил к 12 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, признав его виновным в шпионаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Речь идет о гражданине Украины, сотруднике Главного управления разведки Минобороны республики Константине Ширинге. Он был задержан в марте 2020 г. по подозрению в шпионаже, напомнили в ФСБ. Как утверждало обвинение, Ширинг занимался сбором, хранением и передачей украинской стороне разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Крыма, в том числе сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщает ФСБ, действуя по заданию украинских спецслужб, Ширинг завербовал гражданку России из числа военнослужащих Минобороны России. В июле 2021 г. россиянка Татьяна Кузьменко была осуждена за госизмену и приговорена к восьми годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Гособвинение запрашивало для нее 12 лет колонии.

В апреле 2020 г. ФСБ заявило о пресечении деятельности украинской агентурной группы, в которую входила российская военнослужащая, передавал «Интерфакс». По данным ведомства, ее участники проводили в Крыму разведывательные операции, вербовали других агентов и собирались организовывать диверсии на полуострове. Создал и курировал группу начальник херсонского подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов, утверждали в ФСБ. Информация о предполагаемой шпионской деятельности была получена в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого был россиянин, по заданию Ахмедова оборудовавший в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, доставленными с Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных