В России выявили рекордные 197 076 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки коронавирус обнаружили у 197 076 жителей России, следует из обновленной статистики оперштаба. Это очередной максимум за все время пандемии. За то же время госпитализировали 19 446 граждан с COVID-19, 701 ранее заболевший скончался.
Вчера коронавирус выявили у 183 103 человек, что также было историческим максимумом. Госпитализировали 20 178 граждан, умерли 669 заразившихся.
В целом за время пандемии коронавирус подтвердился у 13 527 845 россиян. Из них 10 909 397 выздоровели, 338 091 пациент с COVID-19 умер, остальные болеют в настоящий момент.
Максимальный суточный прирост зараженных 10 февраля зафиксирован в Москве — 22 747 новых случаев. Это максимум с 4 февраля. 1374 жителя столицы госпитализировали, 84 заболевших скончались. За пандемию коронавирус подтвердился у 2 558 503 москвичей, умерли 39 768 из них.
В топ-5 по суточному приросту заражений вошли также Санкт-Петербург (+21 644), Московская область (+7611), Красноярский край (+6631) и Свердловская область (+5510).
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 4 февраля оценивался в 64,1%. Первую прививку от COVID-19 сделали 84 967 516 граждан. Из них 80 446 704 прошли полный курс вакцинации.