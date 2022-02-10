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Общество

В России выявили рекордные 197 076 новых случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки коронавирус обнаружили у 197 076 жителей России, следует из обновленной статистики оперштаба. Это очередной максимум за все время пандемии. За то же время госпитализировали 19 446 граждан с COVID-19, 701 ранее заболевший скончался. 

Вчера коронавирус выявили у 183 103 человек, что также было историческим максимумом. Госпитализировали 20 178 граждан, умерли 669 заразившихся. 

В целом за время пандемии коронавирус подтвердился у 13 527 845 россиян. Из них 10 909 397 выздоровели, 338 091 пациент с COVID-19 умер, остальные болеют в настоящий момент. 

Максимальный суточный прирост зараженных 10 февраля зафиксирован в Москве — 22 747 новых случаев. Это максимум с 4 февраля. 1374 жителя столицы госпитализировали, 84 заболевших скончались. За пандемию коронавирус подтвердился у 2 558 503 москвичей, умерли 39 768 из них. 

В топ-5 по суточному приросту заражений вошли также Санкт-Петербург (+21 644), Московская область (+7611), Красноярский край (+6631) и Свердловская область (+5510).

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 4 февраля оценивался в 64,1%. Первую прививку от COVID-19 сделали 84 967 516 граждан. Из них 80 446 704 прошли полный курс вакцинации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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