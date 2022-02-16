Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
Минздрав в ближайшее время должен разрешить провести клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», — заявил Гинцбург.
В конце ноября заместитель директора центра Денис Логунов рассказал о работе над созданием препарата на основе моноклональных антител. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.
В декабре Гинцбург сообщил, что разрабатываемый в центре препарат эффективен против штамма «омикрон». Клинические исследования лекарства должны начаться после новогодних праздников и продлятся около трех месяцев, уточнил он.