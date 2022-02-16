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Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Ведомости

Минздрав в ближайшее время должен разрешить провести клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», — заявил Гинцбург.

В конце ноября заместитель директора центра Денис Логунов рассказал о работе над созданием препарата на основе моноклональных антител. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.

В декабре Гинцбург сообщил, что разрабатываемый в центре препарат эффективен против штамма «омикрон». Клинические исследования лекарства должны начаться после новогодних праздников и продлятся около трех месяцев, уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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