Ракова заявила о высокой эффективности препарата от COVID-19 на основе антител

В начале осени препарат начали назначать другим группам пациентов, у которых есть сопутствующие тяжелые заболевания, в стационарах кратковременного пребывания. С ноября лекарство начали принимать дети с серьезными заболеваниями в стационаре на базе больницы им. Башляевой, рассказала Ракова. «Всего за этот период 1200 человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо», - добавила она.