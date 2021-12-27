Ракова заявила о высокой эффективности препарата от COVID-19 на основе антител
Препарат для лечения COVID-19 на основе антител показал высокую эффективность, в Москве его принимали около 1200 пациентов, заявила вице-мэр города Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».
«На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска», — рассказала Ракова. Все эти пациентки родили здоровых детей, никто из них не попал в больницу, несмотря на высокие риски из-за сопутствующей патологии, отметила она.
В начале осени препарат начали назначать другим группам пациентов, у которых есть сопутствующие тяжелые заболевания, в стационарах кратковременного пребывания. С ноября лекарство начали принимать дети с серьезными заболеваниями в стационаре на базе больницы им. Башляевой, рассказала Ракова. «Всего за этот период 1200 человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо», - добавила она.
В конце ноября заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал о работе над созданием препарата на основе моноклональных антител. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.
В декабре директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что разрабатываемый в центре препарат на основе моноклональных антител эффективен против нового штамма коронавируса омикрон. Клинические исследования лекарства должны начаться после новогодних праздников и продлятся около трех месяцев, уточнил он.