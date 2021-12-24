Гинцбург заявил об эффективности нового препарата на основе антител против омикрона
Разрабатываемый в центре им. Гамалеи, где ранее создали вакцину «Спутник V», препарат на основе моноклональных антител эффективен против штамма коронавируса омикрон, заявил директор центра Александр Гинцбург.
«Набор моноклональных антител проверен на омикроне и очень хорошо работает», — сказал он «РИА Новостям». Клинические исследования лекарства должны начаться после новогодних праздников и продлятся около трех месяцев, уточнил ученый.
В конце ноября заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал о работе над созданием препарата на основе моноклональных антител. Ранее Минздрав сообщал, что подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.
Логунов отмечал, что препарат находится «в высокой степени готовности».Так, он был исследован на трансгенных животных. Оказалось, что разработка обеспечивает полную защиту от коронавируса.
Препаратом на основе моноклональных антител, по его словам, лечили от COVID-19 экс-президента США Дональда Трампа. Тот заразился коронавирусом в прошлом году, во время предвыборной гонки. Тогда бывшему главе государства прописали ремдесивир и стероидный препарат дексаметазон, а также ввели коктейль из антител компании Regeneron Pharmaceuticals.
Штамм коронавируса омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент данный вариант вируса обнаружен в 106 странах мира. В России выявлен 41 случай заражения омикроном.