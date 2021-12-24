Гинцбург заявил об эффективности нового препарата на основе антител против омикрона

Штамм коронавируса омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент данный вариант вируса обнаружен в 106 странах мира. В России выявлен 41 случай заражения омикроном.