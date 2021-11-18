Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Министерство здравоохранения представило обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ведомство внесло изменения в документ, опубликованный в середине октября.
В новой версии добавлены рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии (применения кислорода для лечения и профилактики заболеваний. — Прим. ред.), дополнительной оксигенации (повышения уровня насыщенности или сатурации гемоглобина крови кислородом. — Прим. ред.) и снижению потребления кислорода. Например, эксперты не советуют применять дополнительную оксигенацию пациентов для профилактики гипоксемии. Отмечается также, что расход кислорода нужно дозировать с помощью кислородного резервуара.
Кроме того, в раздел по специфической профилактике коронавируса внесена информация об особенностях применения вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации. «Использование вакцины «Спутник лайт» целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — говорится в документе.
Наконец, Минздрав изменил рекомендации по режиму дозирования барицитиниба (лекарство от ревматоидного артрита. — Прим. ред.) для пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Уточнена информация по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у людей с COVID-19.
В предыдущей версии рекомендаций Минздрав представил информацию о новых высокоэффективных противовирусных препаратах — моноклональных антителах. Отмечалось, что их использование пациентами с факторами риска тяжелого течения COVID-19 позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие болезни.
По данным оперштаба, на сегодняшний день COVID-19 болеют свыше 1 млн россиян. Так, за время пандемии коронавирус выявили у 9,2 млн граждан, из которых 260 335 скончались. За последние сутки инфекция подтвердилась у 37 374 человек. Количество умерших в течение 24 часов обновило максимум, составив 1251 случай.