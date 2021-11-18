Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Кроме того, в раздел по специфической профилактике коронавируса внесена информация об особенностях применения вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации. «Использование вакцины «Спутник лайт» целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — говорится в документе.