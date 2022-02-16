В Крыму сообщили об очередном переносе Ялтинского форума
Ялтинский международный экономический форум не состоится весной этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства Крыма и постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.
«Пока не позволяет эпидемиологическая обстановка весной провести Ялтинский международный экономический форум. Скорее всего, если эпидобстановка позволит, он состоится осенью», — сказал Мурадов.
Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 2015 г. по апрелям. В 2019 г. в форуме приняли участие более 4500 человек, в том числе 807 иностранных делегатов. В 2020 и 2021 гг. мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. VI Ялтинский международный экономический форум должен был пройти с 4 по 6 ноября.