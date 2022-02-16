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Общество

Мошенники стали предлагать россиянам перевести деньги на вымышленный счет в ЦБ

Ведомости

Телефонные мошенники придумали новую схему, в рамках которой они просят потенциальных жертв перевести деньги на несуществующий счет в ЦБ якобы в целях обеспечения сохранности средств, предупредили в пресс-службе регулятора.

«В последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета и для сохранности средства нужно перевести на "специальный" (или "безопасный") счет в Центробанке», — говорится в сообщении, которое приводит «Прайм».

Смысл схемы заключается в том, что упоминание регулятора иногда позволяет усыпить бдительность потенциальной жертвы. В действительности такого счета в ЦБ нет, а счет, реквизиты которого называют звонящие, принадлежит мошенникам. «Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в среду ВТБ сообщил, что мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов ВТБ по телефону и предупреждают о якобы возможной блокировке вымышленного единого лицевого счета в ЦБ. Это делается с целью выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак. По словам мошенников, деньгами на «счете» якобы нельзя воспользоваться, пока их не разблокируют. Для восстановления доступа мошенники предлагают жертве направить заявку в любой из банков, в которых у них есть счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты.

По данным МВД, ущерб от телефонного мошенничества в России за 11 месяцев 2021 г. составил 45 млрд руб. В ведомстве отмечают, что каждый седьмой житель страны подвергался нападкам телефонных мошенников, а половина всех потерпевших добровольно передавали мошенникам личные данные, пароли и коды.

Ранее по теме: В МВД рассказали о телефонном мошенничестве с помощью голосовых роботов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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