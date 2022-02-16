Мошенники стали предлагать россиянам перевести деньги на вымышленный счет в ЦБ

Ранее в среду ВТБ сообщил, что мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов ВТБ по телефону и предупреждают о якобы возможной блокировке вымышленного единого лицевого счета в ЦБ. Это делается с целью выведать сведения о финансовом состоянии жертвы для последующих атак. По словам мошенников, деньгами на «счете» якобы нельзя воспользоваться, пока их не разблокируют. Для восстановления доступа мошенники предлагают жертве направить заявку в любой из банков, в которых у них есть счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты.