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Финансы

ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с «лицевым счетом в ЦБ»

Ведомости

Мошенники придумали новую схему мошенничества: они звонят клиентам банков и предупреждают о якобы возможной блокировке единого лицевого счета в ЦБ, сообщил ВТБ.

«По данным экспертов ВТБ по кибербезопасности, мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции и все средства клиента заблокированы на вымышленном едином лицевом счете в ЦБ», — рассказали в банке.

По словам мошенников, теперь деньгами якобы нельзя воспользоваться, пока их не разблокируют. Для восстановления доступа мошенники предлагают жертве направить заявку в любой из банков, в которых у них есть счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты. Основная цель злоумышленников – аккуратно определить платежеспособность жертвы.

Такую информацию мошенники могут использовать в последующих цепочках: при оформлении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе денег на подставные счета.

Руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что схема мошенничества построена так, чтобы клиент банка потерял бдительность. Персональная информация, которую жертва случайно сообщит, может через какое-то время сработать против нее. «Мы призываем сохранять бдительность и напоминаем, что работу с клиентами как физическими лицами ведут только коммерческие банки, никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан нет и быть не может, и в реальной жизни такая ситуация просто невозможна», — подчеркнул Чугунов.

Ранее по теме: ВТБ предложил разрешить банкам блокировать переводы на счета мошенников

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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