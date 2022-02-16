ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с «лицевым счетом в ЦБ»
Мошенники придумали новую схему мошенничества: они звонят клиентам банков и предупреждают о якобы возможной блокировке единого лицевого счета в ЦБ, сообщил ВТБ.
«По данным экспертов ВТБ по кибербезопасности, мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции и все средства клиента заблокированы на вымышленном едином лицевом счете в ЦБ», — рассказали в банке.
По словам мошенников, теперь деньгами якобы нельзя воспользоваться, пока их не разблокируют. Для восстановления доступа мошенники предлагают жертве направить заявку в любой из банков, в которых у них есть счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты. Основная цель злоумышленников – аккуратно определить платежеспособность жертвы.
Такую информацию мошенники могут использовать в последующих цепочках: при оформлении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе денег на подставные счета.
Руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что схема мошенничества построена так, чтобы клиент банка потерял бдительность. Персональная информация, которую жертва случайно сообщит, может через какое-то время сработать против нее. «Мы призываем сохранять бдительность и напоминаем, что работу с клиентами как физическими лицами ведут только коммерческие банки, никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан нет и быть не может, и в реальной жизни такая ситуация просто невозможна», — подчеркнул Чугунов.