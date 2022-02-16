ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с «лицевым счетом в ЦБ»

Руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов заявил, что схема мошенничества построена так, чтобы клиент банка потерял бдительность. Персональная информация, которую жертва случайно сообщит, может через какое-то время сработать против нее. «Мы призываем сохранять бдительность и напоминаем, что работу с клиентами как физическими лицами ведут только коммерческие банки, никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан нет и быть не может, и в реальной жизни такая ситуация просто невозможна», — подчеркнул Чугунов.