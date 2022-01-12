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В МВД рассказали о телефонном мошенничестве с помощью голосовых роботов

Ведомости

Мошенники начали использовать голосовых роботов для обмана клиентов банков, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковника Владимира Васенина.

Он рассказал, что схема обмана проста. «Вам поступает звонок от банковского робота-помощника. Он сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае вашего отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка. Во время разговора он пытается получить данные абонента», — рассказал Васенин.

Например, 32-летняя девушка получила подобный звонок. Она, по словам Васенина, поверила злоумышленникам и сделала все, что они потребовали, в том числе оформила кредит более чем на 2 млн руб. Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на российские банки, что телефонные мошенники все чаще стали использовать роботов-помощников после того, как банки сами начали внедрять голосовых помощников для общения с клиентами, а также после широкого информирования россиян о звонках злоумышленников от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Использование роботов-помощников помогает мошенникам заручиться доверием жертвы, потому что она уверена, что если звонит робот, то это — служба безопасности банка, заявил представитель «Тинькофф банка». 

Ранее по теме: Мошенники начали использовать роботов для звонков клиентам банков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных