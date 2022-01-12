В МВД рассказали о телефонном мошенничестве с помощью голосовых роботов
Мошенники начали использовать голосовых роботов для обмана клиентов банков, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковника Владимира Васенина.
Он рассказал, что схема обмана проста. «Вам поступает звонок от банковского робота-помощника. Он сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае вашего отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка. Во время разговора он пытается получить данные абонента», — рассказал Васенин.
Например, 32-летняя девушка получила подобный звонок. Она, по словам Васенина, поверила злоумышленникам и сделала все, что они потребовали, в том числе оформила кредит более чем на 2 млн руб. Полиция разыскивает подозреваемых.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на российские банки, что телефонные мошенники все чаще стали использовать роботов-помощников после того, как банки сами начали внедрять голосовых помощников для общения с клиентами, а также после широкого информирования россиян о звонках злоумышленников от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Использование роботов-помощников помогает мошенникам заручиться доверием жертвы, потому что она уверена, что если звонит робот, то это — служба безопасности банка, заявил представитель «Тинькофф банка».