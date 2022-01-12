В МВД рассказали о телефонном мошенничестве с помощью голосовых роботов

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на российские банки, что телефонные мошенники все чаще стали использовать роботов-помощников после того, как банки сами начали внедрять голосовых помощников для общения с клиентами, а также после широкого информирования россиян о звонках злоумышленников от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Использование роботов-помощников помогает мошенникам заручиться доверием жертвы, потому что она уверена, что если звонит робот, то это — служба безопасности банка, заявил представитель «Тинькофф банка».