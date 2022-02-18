Спрос на антидепрессанты в России вырос на 43%
В России повысился спрос на препараты для лечения психических расстройств — за последний месяц продажи антидепрессантов выросли на 43% по сравнению с 2021 г., сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
По информации компании, среди россиян наблюдается увеличение спроса и на нейролептики — на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. За неполный месяц россияне купили свыше 895 000 упаковок антидепрессантов, в прошлом году — 626 000. Количество проданных нейролептиков выросло с 516 000 упаковок до 698 000.
По мнению врачей, увеличение продаж препаратов из этой категории можно связать с постковидными осложнениями нервной системы. «Увеличилось число осложнений со стороны нервной системы и психики из-за так называемого постковидного синдрома, в том числе возросло число обращений, связанных с нарушением сна, тревожностью, депрессивными состояниями. При этих симптомах врачи обычно назначают нейролептические и психотропные препараты», — пояснил газете психотерапевт Юрий Вяльба.
При этом специалисты отмечают, что уже в начале пандемии COVID-19 спрос на антидепрессанты возрос на 14%. «Сама по себе пандемия — ситуация, очень травмирующая психику. Нужно понимать, в каком статусе человек столкнулся с ней: если он был абсолютно здоров с точки зрения психики, то постковидный синдром может проявляться в "стертой" форме, а если изначально человек имел скрытую патологию, то постковидный синдром будет более выраженным», — отметила психиатр, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Ольга Котова. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк также подчеркнул, что за два года пандемии уровень тревожности у россиян значительно повысился.
Согласно исследованию американских и британских ученых, опубликованному в прошлом году в журнале Lancet Psychiatry, около трети переболевших COVID-19 страдают от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. У 17% из более 236 000 участвовавших в исследовании пациентов было выявлено тревожное расстройство, у 14% — аффективное расстройство. При этом симптомы психических расстройств чаще наблюдались у пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.
11 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила проработать вопрос о психологической реабилитации перенесших COVID-19 по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое поручение дано комитету Совфеда по социальной политике и Минздраву. Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, существующая система ОМС не позволяет психиатру принимать больных в поликлиниках и обычных больницах, а психиатрических больниц переболевшие коронавирусом склонны избегать из-за боязни встать на учет.