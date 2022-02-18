Спрос на антидепрессанты в России вырос на 43%

При этом специалисты отмечают, что уже в начале пандемии COVID-19 спрос на антидепрессанты возрос на 14%. «Сама по себе пандемия — ситуация, очень травмирующая психику. Нужно понимать, в каком статусе человек столкнулся с ней: если он был абсолютно здоров с точки зрения психики, то постковидный синдром может проявляться в "стертой" форме, а если изначально человек имел скрытую патологию, то постковидный синдром будет более выраженным», — отметила психиатр, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Ольга Котова. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк также подчеркнул, что за два года пандемии уровень тревожности у россиян значительно повысился.