В Совфеде предложили включить в систему ОМС психиатрическую помощь после COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать вопрос о психологической реабилитации перенесших COVID-19 по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в полис ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации», — заявила Матвиенко на заседании верхней палаты (цитата по ТАСС). Соответствующее поручение дано комитету Совфеда по социальной политике и Минздраву.
Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, существующая система ОМС не позволяет психиатру принимать больных в поликлиниках и обычных больницах, а психиатрических больниц переболевшие коронавирусом склонны избегать из-за боязни встать на учет.
В декабре вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что треть пациентов, перенесших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни. По ее словам, до 25% из тех, кто прошел лечение в стационаре, не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а 29% выписанных из отделений реанимации и после интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трех месяцев после перенесенной болезни.
Согласно исследованию американских и британских ученых, опубликованном в прошлом году в журнале Lancet Psychiatry, около трети переболевших COVID-19 страдают от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. У 17% из более 236 000 участвовавших в исследовании пациентов было выявлено тревожное расстройство, у 14% — аффективное расстройство. При этом симптомы психических расстройств чаще наблюдались у пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.