Газета
Общество

В Совфеде предложили включить в систему ОМС психиатрическую помощь после COVID-19

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проработать вопрос о психологической реабилитации перенесших COVID-19 по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена [в полис ОМС], как и иные виды постковидной реабилитации», — заявила Матвиенко на заседании верхней палаты (цитата по ТАСС). Соответствующее поручение дано комитету Совфеда по социальной политике и Минздраву.

Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, существующая система ОМС не позволяет психиатру принимать больных в поликлиниках и обычных больницах, а психиатрических больниц переболевшие коронавирусом склонны избегать из-за боязни встать на учет.

В декабре вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что треть пациентов, перенесших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни. По ее словам, до 25% из тех, кто прошел лечение в стационаре, не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а 29% выписанных из отделений реанимации и после интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трех месяцев после перенесенной болезни.

Согласно исследованию американских и британских ученых, опубликованном в прошлом году в журнале Lancet Psychiatry, около трети переболевших COVID-19 страдают от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. У 17% из более 236 000 участвовавших в исследовании пациентов было выявлено тревожное расстройство, у 14% — аффективное расстройство. При этом симптомы психических расстройств чаще наблюдались у пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных