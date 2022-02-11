В Совфеде предложили включить в систему ОМС психиатрическую помощь после COVID-19

В декабре вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что треть пациентов, перенесших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни. По ее словам, до 25% из тех, кто прошел лечение в стационаре, не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а 29% выписанных из отделений реанимации и после интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трех месяцев после перенесенной болезни.