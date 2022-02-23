В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в России штамма дельтакрон

Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2, который якобы оказался гибридом уже известных штаммов дельта и омикрон, в январе сообщили ученые из кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. По их словам, штамм обнаружили у 25 жителей острова, 11 из которых были госпитализированы. Исследователи дали своей находке название дельтакрон, заявив, что у него одна генетическая основа с дельтой и одновременно есть мутации, характерные для омикрона.