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В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в России штамма дельтакрон

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Штамм коронавируса дельтакрон в России пока не обнаружен, сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. 

 »Пока в России этот вариант — дельтакрон — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — сказала Черкашина «РИА Новости».

Свойства дельтакрона, по ее словам, скорее всего, будут зависеть от мутаций в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Новый геновариант будет по своим свойствам ближе к омикрону, предположила Черкашина. 

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Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2, который якобы оказался гибридом уже известных штаммов дельта и омикрон, в январе сообщили ученые из кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. По их словам, штамм обнаружили у 25 жителей острова, 11 из которых были госпитализированы. Исследователи дали своей находке название дельтакрон, заявив, что у него одна генетическая основа с дельтой и одновременно есть мутации, характерные для омикрона.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что дельтакрон является не комбинацией известных мутаций вируса, а лабораторной ошибкой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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