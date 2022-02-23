В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии в России штамма дельтакрон
Штамм коронавируса дельтакрон в России пока не обнаружен, сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
»Пока в России этот вариант — дельтакрон — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — сказала Черкашина «РИА Новости».
Свойства дельтакрона, по ее словам, скорее всего, будут зависеть от мутаций в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Новый геновариант будет по своим свойствам ближе к омикрону, предположила Черкашина.
Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2, который якобы оказался гибридом уже известных штаммов дельта и омикрон, в январе сообщили ученые из кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. По их словам, штамм обнаружили у 25 жителей острова, 11 из которых были госпитализированы. Исследователи дали своей находке название дельтакрон, заявив, что у него одна генетическая основа с дельтой и одновременно есть мутации, характерные для омикрона.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что дельтакрон является не комбинацией известных мутаций вируса, а лабораторной ошибкой.