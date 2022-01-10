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В Роспотребнадзоре прокомментировали появление штамма дельтакрон

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В Роспотребнадзоре заявили, что дельтакрон, который называют гибридом двух штаммов коронавируса — дельты и омикрона, пока рано считать новым вариантом вируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Специалист сообщил, что в международную базу данных GISAID 7 января действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. «В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — сказал Хафизов.

Он также пояснил, что подобную «смесь вариантов» можно получить в лаборатории при несоблюдении ряда правил работы. Если после этого проводился анализ недостаточно опытным специалистом, то и результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов, подчеркнул он.

Хафизов отметил, что именно поэтому пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. «Сначала нужно понять — новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — заключил специалист.

8 января команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса сообщила, что в стране обнаружили новый вариант коронавируса дельтакрон — новую мутацию, которая является «гибридом» уже известных штаммов дельта и омикрон. Всего на Кипре было зафиксировано 25 заболевших, 11 из них были госпитализированы. По словам ученых, дельтакрон чаще встречается у пациентов, которые лечатся в стационаре, чем у тех, кто наблюдается амбулаторно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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