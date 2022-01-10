В Роспотребнадзоре прокомментировали появление штамма дельтакрон

8 января команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса сообщила, что в стране обнаружили новый вариант коронавируса дельтакрон — новую мутацию, которая является «гибридом» уже известных штаммов дельта и омикрон. Всего на Кипре было зафиксировано 25 заболевших, 11 из них были госпитализированы. По словам ученых, дельтакрон чаще встречается у пациентов, которые лечатся в стационаре, чем у тех, кто наблюдается амбулаторно.