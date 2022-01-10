ВОЗ назвала «дельтакрон» следствием лабораторной ошибки

Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2, который якобы оказался гибридом уже известных штаммов «дельта» и «омикрон», рассказали в субботу ученые из кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. По их словам, штамм обнаружили у 25 жителей острова, 11 из которых были госпитализированы. Исследователи дали своей «находке» название «дельтакрон», заявив, что у него одна генетическая основа с «дельтой» и одновременно есть мутации, характерные для «омикрона».