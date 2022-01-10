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Общество

ВОЗ назвала «дельтакрон» следствием лабораторной ошибки

Ведомости

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что предполагаемый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон» является не комбинацией известных мутаций вируса, а лабораторной ошибкой. Об этом заявила в Twitter глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она отметила, что «открытый» киприотскими учеными штамм, вероятно, представляет собой результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса. Специалист призвала не употреблять слово «дельтакрон», поскольку оно подразумевает комбинацию вариантов вируса, чего, по ее словам, не произошло.

Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2, который якобы оказался гибридом уже известных штаммов «дельта» и «омикрон», рассказали в субботу ученые из кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. По их словам, штамм обнаружили у 25 жителей острова, 11 из которых были госпитализированы. Исследователи дали своей «находке» название «дельтакрон», заявив, что у него одна генетическая основа с «дельтой» и одновременно есть мутации, характерные для «омикрона».

В Роспотребнадзоре к этой информации отнеслись скептически: по словам специалиста ведомства Камиля Хафизова, при тщательном изучении данные оказались похожими на «лабораторную контаминацию», то есть загрязнение одних образцов другими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных