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Вирусолог рассказал о выявлении на Кипре штамма коронавируса «дельтакрон»

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На Кипре обнаружили новый вариант коронавируса «дельтакрон». Новую мутацию, которая является «гибридом» уже известных штаммов «дельта» и «омикрон», выявили у 25 человек, сообщила команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса.

«Дельтакрон» имеет генетическую основу штамма «дельта», а от «омикрона» новый штамм взял характерные только для этого варианта коронавируса мутации, пояснил вирусолог телеканалу Sigmalive.

По его словам, из 25 заболевших 11 были госпитализированы. «Дельтакрон» чаще встречается у пациентов, которые лечатся в стационаре, чем у тех, кто наблюдается амбулаторно. 

«Ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была идентифицирована ни в одной стране», — заявил Кострикис. Пока неясно, будет ли новый вариант превалировать над ранее известными штаммами, но есть вероятность вытеснения его «омикроном», считает вирусолог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных