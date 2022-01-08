Вирусолог рассказал о выявлении на Кипре штамма коронавируса «дельтакрон»

«Ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была идентифицирована ни в одной стране», — заявил Кострикис. Пока неясно, будет ли новый вариант превалировать над ранее известными штаммами, но есть вероятность вытеснения его «омикроном», считает вирусолог.