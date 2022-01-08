Вирусолог рассказал о выявлении на Кипре штамма коронавируса «дельтакрон»
На Кипре обнаружили новый вариант коронавируса «дельтакрон». Новую мутацию, которая является «гибридом» уже известных штаммов «дельта» и «омикрон», выявили у 25 человек, сообщила команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса.
«Дельтакрон» имеет генетическую основу штамма «дельта», а от «омикрона» новый штамм взял характерные только для этого варианта коронавируса мутации, пояснил вирусолог телеканалу Sigmalive.
По его словам, из 25 заболевших 11 были госпитализированы. «Дельтакрон» чаще встречается у пациентов, которые лечатся в стационаре, чем у тех, кто наблюдается амбулаторно.
«Ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была идентифицирована ни в одной стране», — заявил Кострикис. Пока неясно, будет ли новый вариант превалировать над ранее известными штаммами, но есть вероятность вытеснения его «омикроном», считает вирусолог.