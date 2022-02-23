ВЦИОМ: решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддержали 73% россиян
73% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что поддерживают решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Большинство респондентов (92%) знают о признании, сообщил ВЦИОМ на своем сайте.
Хорошо знают о подписании указа, а также читали подробности о признании республик 66% граждан, 26% только слышали об этом. 8% опрошенных сказали, что не знают о таком событии.
«Три четверти опрошенных скорее поддерживают решение президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик (73%), скорее не поддерживают – 16%, а каждый десятый россиянин затруднился ответить (11%)», — сообщили социологи.
Подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР поддержали 78% россиян, отказались это делать 14% участников опроса.
Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса о беженцах из республик, которые начали приезжать в Россию. 78% россиян поддерживают решение принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов украинских силовиков в Донбассе. По данным социологов, 13% опрошенных не поддержали такое решение.
75% респондентов поддержали решение президента России Владимира Путина выплатить беженцам по 10 000 руб. Против такой инициативы высказались 18% опрошенных.
Ранее Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. 22 февраля Совет Федерации единогласно проголосовал за то, чтобы разрешить президенту использовать Вооруженные силы страны за пределами ее территории. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что речь идет о миротворческих силах, задача — сохранять мир и стабильность в ДНР и ЛНР.