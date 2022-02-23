ВЦИОМ: решение Путина о признании ДНР и ЛНР поддержали 73% россиян

Ранее Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. 22 февраля Совет Федерации единогласно проголосовал за то, чтобы разрешить президенту использовать Вооруженные силы страны за пределами ее территории. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что речь идет о миротворческих силах, задача — сохранять мир и стабильность в ДНР и ЛНР.