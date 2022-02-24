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В пограничных с Украиной регионах отменили занятия в школах и детсадах

Ведомости

Власти Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма сообщили об ограничении работы школ и детских садов в районах, которые граничат с Украиной.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в муниципальных районах, граничащих с Украиной, закрыли школы и детские сады.

Правительство Брянской области решило на один день отменить занятия в школах и детсадах в районах на границе с Украиной, сообщили «РИА Новости».

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что работа школ и детсадов в районах на границе с Украиной будет ограничена. Школы не будут работать в Джанкойском, Красноперекопском, Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах, а также в Армянске.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что во всех районах области, граничащих с Украиной, с 24 февраля переведут школы на дистанционное обучение.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин, до этого признавший самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. По его словам, Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, а оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Он призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.

CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.

Ранее по теме: Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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