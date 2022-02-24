В пограничных с Украиной регионах отменили занятия в школах и детсадах
Власти Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма сообщили об ограничении работы школ и детских садов в районах, которые граничат с Украиной.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в муниципальных районах, граничащих с Украиной, закрыли школы и детские сады.
Правительство Брянской области решило на один день отменить занятия в школах и детсадах в районах на границе с Украиной, сообщили «РИА Новости».
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что работа школ и детсадов в районах на границе с Украиной будет ограничена. Школы не будут работать в Джанкойском, Красноперекопском, Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах, а также в Армянске.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что во всех районах области, граничащих с Украиной, с 24 февраля переведут школы на дистанционное обучение.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин, до этого признавший самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. По его словам, Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, а оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Он призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.
CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.