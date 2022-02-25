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В ФСБ предупредили об угрозе кибератак на критические объекты

Ведомости

Интенсивность компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), может вырасти на фоне спецоперации в Донбассе, сообщил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный по приказу ФСБ.

«Атаки могут быть направлены на нарушение функционирования важных информационных ресурсов и сервисов, нанесение репутационного ущерба, в том числе в политических целях», — сообщили в центре (цитата по «Интерфаксу»).

В дальнейшем, по данным центра, возможны вредоносные воздействия из российского информационного пространства, чтобы сформировать негативный образ России в мире. Специалисты по кибербезопасности рекомендовали российским компаниям усилить бдительность при отслеживании вредоносной активности, организовать процесс приоритетной обработки информации об аномалиях в работе объектов КИИ.

«Любой сбой в работе объектов КИИ по причине, не установленной достоверно, в первую очередь необходимо рассматривать как результат компьютерной атаки», — заявили в центре. В случае выявления признаков целенаправленных кибератак специалисты посоветовали немедленно сообщить об этом в НКЦКИ «для своевременной выработки мер противодействия».

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. На территории Украины введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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