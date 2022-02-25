В ФСБ предупредили об угрозе кибератак на критические объекты
Интенсивность компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), может вырасти на фоне спецоперации в Донбассе, сообщил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный по приказу ФСБ.
«Атаки могут быть направлены на нарушение функционирования важных информационных ресурсов и сервисов, нанесение репутационного ущерба, в том числе в политических целях», — сообщили в центре (цитата по «Интерфаксу»).
В дальнейшем, по данным центра, возможны вредоносные воздействия из российского информационного пространства, чтобы сформировать негативный образ России в мире. Специалисты по кибербезопасности рекомендовали российским компаниям усилить бдительность при отслеживании вредоносной активности, организовать процесс приоритетной обработки информации об аномалиях в работе объектов КИИ.
«Любой сбой в работе объектов КИИ по причине, не установленной достоверно, в первую очередь необходимо рассматривать как результат компьютерной атаки», — заявили в центре. В случае выявления признаков целенаправленных кибератак специалисты посоветовали немедленно сообщить об этом в НКЦКИ «для своевременной выработки мер противодействия».
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. На территории Украины введено военное положение.