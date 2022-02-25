ФАС проверит обоснованность повышения цен в торговой сети DNS
ФАС России проверит обоснованность повышения цен в торгующей электроникой сети DNS, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
«ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS. Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении антимонопольного регулятора.
В ведомстве напомнили, что при осуществлении торговой деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства, а участники всей товаропроизводящей цепочки не должны допускать необоснованного повышения цен.
«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики», — добавили в ФАС.