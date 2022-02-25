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ФАС проверит обоснованность повышения цен в торговой сети DNS

Ведомости

ФАС России проверит обоснованность повышения цен в торгующей электроникой сети DNS, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

«ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS. Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении антимонопольного регулятора.

В ведомстве напомнили, что при осуществлении торговой деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства, а участники всей товаропроизводящей цепочки не должны допускать необоснованного повышения цен.

«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики», — добавили в ФАС.

25 февраля источники издания «Коммерсантъ» сообщили, что часть ритейлеров начали поднимать цены на электронику и бытовую технику на фоне снижения курса рубля. В частности, сеть DNS подняла цены на 30% и закрыла продажи юрлицам, отмечается в материале газеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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