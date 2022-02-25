ФАС проверит обоснованность повышения цен в торговой сети DNS

«ФАС проверит обоснованность повышения цен торговой сетью DNS. Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении антимонопольного регулятора.