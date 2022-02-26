Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских самолетов

Министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс отмечал, что республика будет согласовывать решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских перевозчиков со своими коллегами из ЕС. «Любые санкции и ограничения работают гораздо успешнее, если они широкие и всеобъемлющие, поэтому Латвия вместе с другими государствами — членами ЕС разрабатывает блоковый пакет совместных санкций против России. Латвия координирует свои действия и планы как на уровне ЕС, так и с другими странами Балтии», — сказал он.