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Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских самолетов

Ведомости

Латвия закроет воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, аналогичное решение приняли в Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на власти республик.

О закрытии воздушного пространства заявил сегодня министр юстиции Латвии Янис Борданс, накануне ввести такую меру предложил министр обороны страны Артис Пабрикс.

«Латвии пора закрыть воздушное пространство для российских самолетов», — заявил он в пятницу вечером в своем Twitter.

Министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс отмечал, что республика будет согласовывать решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских перевозчиков со своими коллегами из ЕС. «Любые санкции и ограничения работают гораздо успешнее, если они широкие и всеобъемлющие, поэтому Латвия вместе с другими государствами — членами ЕС разрабатывает блоковый пакет совместных санкций против России. Латвия координирует свои действия и планы как на уровне ЕС, так и с другими странами Балтии», — сказал он.

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Эстония также запретит пользоваться своим воздушным пространством российским самолетам, сообщил в субботу министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас. По его словам, таким образом страна присоединяется к инициативе Польши, передает портал ERR.

«Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства», — отметил он. «Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на вторжение России на Украину», — добавил министр.

Ранее правительство Польши приняло решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщил представитель кабмина страны Петр Мюллер в Twitter. Аналогичные меры принял кабмин Чехии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. После начала операции США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели новые антироссийские санкции. S7 первой среди российских авиакомпаний решила отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных