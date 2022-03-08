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Общество

Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Ведомости

В России с апреля начнет действовать новая мера поддержки семей с детьми, выплаты будут установлены на детей от 8 до 16 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами. Об этом объявил президент России Владимир Путин в поздравлении женщин с 8 марта.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал Путин.

Президент назвал поддержку семей безусловным приоритетом государства и напомнил о мерах, которые уже действуют в стране. Ежемесячные выплаты от государства установлены для беременных женщин и для семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. «Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет», — сказал Путин.

5 марта Путин анонсировал создание единой системы по поддержке семей с детьми. Он говорил, что в разработке мер принимали участие социальный блок, Министерство финансов и администрация президента.

В конце прошлого года президент подписал закон об индексации маткапитала по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Глава государства тогда пояснил, что высокие темпы роста потребительских цен в стране «бьют» по менее обеспеченным группам населения.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2022 г. минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 63 932,4 руб., а максимальный – до 360 153 руб. Если при родах были осложнения, пособие составит от 71 238,96 до 401 325,6 руб. Если же женщина родила сразу нескольких детей, пособие составит от 88 592,04 до 499 084,4 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных