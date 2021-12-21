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Экономика

Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с 1 февраля 2022 г. размер материнского капитала будут индексировать по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала», — сказано в законе.

Путин предложил индексировать размер материнского капитала по фактической инфляции, а не ожидаемой, на встрече с депутатами Госдумы 12 октября. Глава государства тогда пояснил, что высокие темпы роста потребительских цен в стране «бьют» по менее обеспеченным группам населения.

Как сообщил ранее Росстат, годовая инфляция в ноябре этого года составила 8,4% при цели Центробанка в 4%. 17 декабря в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что итоговый декабрьский показатель, вероятно, будет немного меньше значения конца осени и сложится на уровне примерно в 8%. Схожую оценку представило и Минэкономразвития.

По оценке ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г. Президент и правительство неоднократно говорили, что на ситуацию с повышением стоимости товаров и услуг влияют внешние факторы, так как высокие темпы роста цен наблюдаются в большинстве стран мира.

Материнский (семейный) капитал начали выдавать в России в 2007 г. семьям, где родился или был усыновлен второй или последующий ребенок (в случае, если до этого право на выплату не оформлялось). С 1 января 2020 г. эти средства также могут получить те, у кого появился первый ребенок. В текущем году размер маткапитала на первого ребенка составил 483 881,83 руб., а на второго, третьего или последующих детей — 639 431,83 руб.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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