Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Материнский (семейный) капитал начали выдавать в России в 2007 г. семьям, где родился или был усыновлен второй или последующий ребенок (в случае, если до этого право на выплату не оформлялось). С 1 января 2020 г. эти средства также могут получить те, у кого появился первый ребенок. В текущем году размер маткапитала на первого ребенка составил 483 881,83 руб., а на второго, третьего или последующих детей — 639 431,83 руб.