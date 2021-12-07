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Госдума приняла закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о пересмотре размера материнского капитала с учетом фактической инфляции. Сейчас маткапитал ежегодно индексируется по прогнозной инфляции.

«Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством Российской Федерации», — говорится в тексте закона.

Маткапитал выдается в России с 2007 г. при рождении или усыновлении второго ребенка, за это время сертификат получили почти 12 млн россиян. С 1 января 2020 г. программа была расширена: теперь родители стали получать выплату после появления в семье первого ребенка. В текущем году размер маткапитала на первого ребенка составил 483 881 руб., а на второго, третьего или последующих детей —  639 431 руб. После расширения программы число получателей выросло практически вдвое: в 2020 г. сертификаты получили порядка 1,2 млн семей, из них 379 000 — на первого ребенка, 830 000 — на второго и последующих.

В сентябре глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что размер маткапитала в 2022 г. на первого ребенка составит 503 237 руб., а на второго и последующих детей — 665 009 руб. Такие цифры были указаны в проекте федерального бюджета, внесенного в Госдуму в конце сентября. Предполагалось, что сумма выплат будет проиндексирована на 4% по сравнению с текущим годом, однако уже в октябре Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам года с 5,8 до 7,4% на фоне удорожания продуктов питания. 

Перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции предложил 12 октября президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. «Более высокая инфляция, конечно же, бьет по менее обеспеченным группам населения. Мы должны, конечно же, это понимать, знать и должными образом на это реагировать. Напомню в этой связи, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 г. проиндексированы по фактической инфляции», — заявил тогда президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных