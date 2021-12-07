Госдума приняла закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

Маткапитал выдается в России с 2007 г. при рождении или усыновлении второго ребенка, за это время сертификат получили почти 12 млн россиян. С 1 января 2020 г. программа была расширена: теперь родители стали получать выплату после появления в семье первого ребенка. В текущем году размер маткапитала на первого ребенка составил 483 881 руб., а на второго, третьего или последующих детей — 639 431 руб. После расширения программы число получателей выросло практически вдвое: в 2020 г. сертификаты получили порядка 1,2 млн семей, из них 379 000 — на первого ребенка, 830 000 — на второго и последующих.