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Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году

Ведомости

Размер материнского капитала в следующем году составит 503 237 руб. на первого ребенка и 665 009 руб. — на второго, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — сказал он агентству «РИА Новости».

Котяков пояснил, что 665 009 руб. — это предельная сумма выплаты. То есть семье, получившей более полумиллиона рублей после рождения первенца, за второго ребенка предоставят дополнительные 161 772 руб.

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Материнский капитал как мера поддержки был введен в России в 2007 г. Изначально его выплачивали семьям за второго ребенка, однако с 2020 г. средства стали предоставлять уже после появления на свет первого. С 2020 г. размер поддержки составляет 483 881 руб. и 639 431 руб. соответственно. Выплату могут получить также люди, у которых после 1 января прошлого года родился третий или последующий ребенок, при этом ранее права на дополнительные меры поддержки у них не возникало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных