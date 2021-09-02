Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году

Материнский капитал как мера поддержки был введен в России в 2007 г. Изначально его выплачивали семьям за второго ребенка, однако с 2020 г. средства стали предоставлять уже после появления на свет первого. С 2020 г. размер поддержки составляет 483 881 руб. и 639 431 руб. соответственно. Выплату могут получить также люди, у которых после 1 января прошлого года родился третий или последующий ребенок, при этом ранее права на дополнительные меры поддержки у них не возникало.